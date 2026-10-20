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U Srbiji danas ujutru u Vojvodini, Pomoravlju, po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od dva do osam, a najviša od 19 do 23 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U sredu toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar, dok se posle podne i uveče u zapadnoj polovini zemlje ponegde očekuje i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura u većini mesta od 21 do 25 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Od četvrtka do kraja perioda (22-27.10.) promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima.

Klimatski izgledi za novembar i decembar

RHMZ za period od 26. oktobra do 1. novembra najavljuje nedeljnu temperaturu vazduha iznad prosečnih vrednosti za oko jedan stepen.

Foto: Shutterstock

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 14 do 19. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od pet stepeni u brdskoplaninskim predelima do devet u ostalom delu Srbije. Nedeljna količina padavina ispod prosečnih vrednosti, u intervalu od jedan do pet mm. Verovatnoća da će vrednosti biti u kategoriji sušno oko 50 odsto.

Topao i prosečno kišan novembar sa mraznim danima

RHMZ najavljuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od šest do devet stepeni.

- Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 u nižim predelima, u planinskim predelima od pet do 10, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od dva do šest, a na planinama od minus jedan do dva stepena. Broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule očekuje se dočetiri do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana - navodi RHMZ i dodaje:

Meteorolozi najavljuju jaku zimu sa dosta snega Foto: Shutterstock

- Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Očekuje se novembarska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm. Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.

Kakav će biti decembar?

U većem delu Srbije se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do tri stepena iznad višegodišnjeg proseka.

- Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od dva do pet stepeni u nižim krajevima, a na planinama od minus dva do jedan stepen. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od pet do devet u nižim predelima, u planinskim predelima od jedan do četiri stepena, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od minus jedan do tri, a na planinama od minus četiri do minus dva - navodi RHMZ i dodaje:

Foto: Stefan Stojanović

Prvi ledeni dani