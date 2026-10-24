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Pokretanje sopstvenog biznisa za mlade često je veliki korak koji sa sobom nosi brojne izazove, od početnog kapitala do pronalaženja sigurnog puta ka uspehu. Ipak, uz dobru ideju, podršku porodice i državne programe pomoći, preduzetnički početak može biti znatno jednostavniji.

Sa samo 23 godine, Milica Duduković iz Male Remete odlučila je da napravi važan korak i započne sopstveni preduzetnički put. Odrasla je uz porodični posao koji su gradili njen deda i majka, a ljubav prema ugostiteljstvu nasledila je upravo od njih. Ipak, želela je da porodičnoj tradiciji doda nešto svoje i izgradi sopstveni identitet.

- Kao i svaki početak, naravno, veoma je izazovan. Meni je to više bio neki pritisak koji sam sama sebi stvarala, jer sam veliki perfekcionista i volim da je sve po redu i da bude onako kako treba. Ali verujem da, ukoliko se pojavi neka ideja, treba je pretočiti u stvarnost i sve dobro sagledati. Drago mi je što sam prevazišla te izazove. Na meni je velika odgovornost da nastavim tu tradiciju i da je ne ugušim, već da donesem neke nove, lepe ideje. Upravo moja porodica je moja najveća podrška i vetar u leđa - rekla je Milica.

Milica Duduković iz Male Remete Foto: Kurir Televizija

"Pozivam sve mlade da naprave isti korak"

Mladima je poručila da se ne plaše administrativnih procedura i da se informišu o mogućnostima podrške koje im mogu pomoći da pokrenu sopstveni posao.

Pored podrške porodice, u pokretanju posla značajnu ulogu imala su joj i sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjena podsticanju samozapošljavanja. Ovakvi programi mladima mogu da olakšaju prve korake u preduzetništvu i pomognu im da poslovnu ideju pretvore u konkretan poduhvat.

Milica ističe da joj je, osim finansijske pomoći, značila i podrška zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Sremskoj Mitrovici, naročito kada je reč o administrativnim procedurama.

- Moram da pohvalim Nacionalnu službu za zapošljavanje u Sremskoj Mitrovici, jer su mi, osim novčane podrške, pružili i veliku pomoć. Sve što me je zanimalo u vezi sa administracijom, zvala sam da pitam. Papirologija nije teška ni naporna. Mladi se često tu zaustave jer smatraju da je prikupljanje dokumentacije velika prepreka. Ali važno je samo pitati i raspitati se, pa ih ovim putem pozivam da i oni naprave takav korak - poručila je Milica.

1/4 Vidi galeriju Milica Duduković, mlada preduzetnica iz Male Remete nasledila porodični posao Foto: Kurir Televizija

Iako odrastanje uz porodični posao može da bude velika prednost, samostalno vođenje biznisa nosi brojne obaveze i odgovornost. Milica zato poručuje mladima da ne odustaju od svojih ideja zbog straha od neizvesnosti, već da se informišu o mogućnostima koje su im na raspolaganju.

02:43 SA 23 GODINE POKRENULA SOPSTVENI BIZNIS! Milica iz Male Remete preuzela porodični posao i izgradila svoju priču: "Oni su moja najveća podrška" Izvor: Kurir televizija

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