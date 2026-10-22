Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najveće ograničenje je na državnom putu IIA reda br. 150, na deonici Ranilović - Aranđelovac.

Od skretanja za Orašac ka Aranđelovcu, u dužini od 550 metara, saobraćaj je obustavljen zbog asfaltiranja, danas od 8 do 16 časova.

Putnička vozila mogu da koriste put za Orašac, pa ulicu Stefana Nemanje i Gundulićevu. Teretna vozila upućena su na državni put IIA br. 151 Vrbica - Markovac - Mladenovac.

Na autoputu E-75 (IA br. 1) između petlji Vrčin i Mali Požarevac, ka Beogradu, izvode se radovi na sanaciji zaštitne odbojne ograde u razdelnom pojasu. Danas od 9 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 500 metara, a saobraćaj će ići voznom i zaustavnom trakom.

Radovi u tunelu Straževica

U tunelu Straževica, između petlji Orlovača i Avala, večeras od 19 časova do sutra do 5 ujutru radi se na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Saobraćaj kroz levu cev, u smeru Bubanj Potok - Orlovača, biće obustavljen, a vozila će se kretati dvosmerno kroz desnu cev.