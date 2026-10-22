Zatvorene trake kroz tunel ka Beogradu, radovi i na auto-putevima, evo gde se sve obustavlja saobraćaj
- Zbog radova su danas izmene saobraćaja na više državnih puteva u Srbiji, a najviše je pogođena deonica Ranilović - Aranđelovac, gde je obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja.
- Na autoputu E-75 između Vrčina i Malog Požarevca ka Beogradu zatvorena je preticajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom.
- U tunelu Straževica večeras i tokom noći biće obustavljena leva cev ka Orlovači, pa će vozila prolaziti dvosmerno kroz desnu cev.
Zbog radova na održavanju, na više deonica državnih puteva u Srbiji danas su na snazi izmene u odvijanju saobraćaja, a vozačima se savetuje da planiraju putovanje unapred.
Najveće ograničenje je na državnom putu IIA reda br. 150, na deonici Ranilović - Aranđelovac.
Od skretanja za Orašac ka Aranđelovcu, u dužini od 550 metara, saobraćaj je obustavljen zbog asfaltiranja, danas od 8 do 16 časova.
Putnička vozila mogu da koriste put za Orašac, pa ulicu Stefana Nemanje i Gundulićevu. Teretna vozila upućena su na državni put IIA br. 151 Vrbica - Markovac - Mladenovac.
Na autoputu E-75 (IA br. 1) između petlji Vrčin i Mali Požarevac, ka Beogradu, izvode se radovi na sanaciji zaštitne odbojne ograde u razdelnom pojasu. Danas od 9 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka u dužini od najmanje 500 metara, a saobraćaj će ići voznom i zaustavnom trakom.
Radovi u tunelu Straževica
U tunelu Straževica, između petlji Orlovača i Avala, večeras od 19 časova do sutra do 5 ujutru radi se na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Saobraćaj kroz levu cev, u smeru Bubanj Potok - Orlovača, biće obustavljen, a vozila će se kretati dvosmerno kroz desnu cev.
Kurir.rs/ Blic