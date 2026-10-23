Srbija je u poslednjih četrnaest godina prošla kroz velike ekonomske i infrastrukturne promene. Od teških mera fiskalne konsolidacije 2014. godine, preko privlačenja stranih investicija i otvaranja novih fabrika, do izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica i modernizacije železnice. Danas se među najvećim razvojnim projektima izdvajaju EXPO 2027, BIO4 kampus, naučno-tehnološki parkovi i državni data centri. Menja se saobraćajna slika zemlje, razvijaju se nove tehnologije, a ulaganja u zdravstvo i obrazovanje postaju važan deo modernizacije Srbije.

Šta je sve urađeno, kako se promenila privreda i kakve mogućnosti ovi projekti otvaraju za budućnost zemlje?