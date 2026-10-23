Društvo
VEČERAS OD 19.00: SRBIJA NEKADA I DANAS: OD FISKALNE KONSOLIDACIJE DO EXPO-a I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
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Srbija je u poslednjih četrnaest godina prošla kroz velike ekonomske i infrastrukturne promene. Od teških mera fiskalne konsolidacije 2014. godine, preko privlačenja stranih investicija i otvaranja novih fabrika, do izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica i modernizacije železnice. Danas se među najvećim razvojnim projektima izdvajaju EXPO 2027, BIO4 kampus, naučno-tehnološki parkovi i državni data centri. Menja se saobraćajna slika zemlje, razvijaju se nove tehnologije, a ulaganja u zdravstvo i obrazovanje postaju važan deo modernizacije Srbije.
Šta je sve urađeno, kako se promenila privreda i kakve mogućnosti ovi projekti otvaraju za budućnost zemlje?
Gosti 'Usijanja':
profesor Mihajlo Rabrenović stručnjak za državnu upravu
Borko Kašanski izvršni news direktor 'Kurira'
Rajko Petrović politikolog
Urednik i voditelj: Jelena Pejović
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