POZVAO JE DRUGARE, IZAŠLI SU SA ODVRATNIM LICIMA I UZELI FLAŠU: Jeziva ispovest prostitutke iz NS - mušterije su i STARIJI I MLAĐI

Jedna od novosadskih "kraljica noći" u ispovesti otkrila je da je prostitucijom počela da se bavi pre 12 godina i to na zahtev bivšeg muža, kako bi mogla da mu plati dugove. Muž joj je ujedno bio i makro, a prema njoj je bio grub, tukao je i maltretirao svaki dan.

- Tukao me, sekao po telu i po meni gasio cigarete. Izbo je i nekog čoveka ranije i morao je da plati kaznu. Zato me je naterao da se prostituišem, kako bi preko mog tela zaradio za odštetu. Jedva sam živu glavu izvukla - priča K. I. (28), majka 18-godišnjeg dečaka, na čijem su telu još uvek vidljivi ožiljci. Međutim, i nakon što se spasila od njega, nastavila je da se bavi najstarijim zanatom na svetu. Kaže kako to radi da bi zaradila za stanarinu i osnovne potrepštine. Dodaje kako njeni najbliži sumnjaju da se bavi pružanjem seksualnih usluga.

- Najteže mi je bilo kad sam počela da prodajem svoje telo. Kasnije sam se već navukla na heroin - kaže ona tiho.

Majka joj je pomogla da se skine sa droge. Međutim, od prostitucije još nije odustala.

- Ne znam ništa drugo da radim, a najsrećnija bih bila kada bih mogla sa sinom da živim u svojoj kući. Međutim, to sada nije moguće, a sin je kod moje majke - kaže ona.

Mušterije su joj, objašnjava, i stariji, ali i mlađi muškarci.

- Ranije su to uglavnom bili samo stariji, ali sada više nema pravila - kazala je, pa ispričala što joj se nedavno dogodilo.

- Zvao me čovek da dođem u hotel. Sela sam u taksi i razmišljala kako je čudno što me neko u četiri sata ujutru zove. Došla sam, javila se dobro poznatoj ženi na recepciji i produžila do sobe. Ali tamo nije bio jedan čovek, čula sam više glasova. Pitala sam: "Šta je ovo?!" i krenula prema izlazu, međutim on me je uhvatio za ruku i pozvao ostale muškarce da mu se pridruže. Iz kupatila su izašla dva čoveka, krupna, ćelava, s odvratnim licima. Smejali su mi se i rekli su zajedljivo: "E, da znaš šta te sad čeka!" - priča ona i dodaje: 'Nisam imala šanse protiv njih. Ređali su se na meni po nekoliko puta. Vukli me po podu... A onda je jedan uzeo pivsku bocu i navukao na nju kondom..."

- Strahovala sam da će moji saznati. Znam da nemaju dovoljno novca za sebe, a ne još i za mene i moju sestru koja se tek upisala na fakultet. Misle da radim u butiku, tako je bolje. Ko bi još mogao da razume da ja zapravo prodajem seksualne usluge, osim mojih kolegica i ponekih ljudi koji pomažu nama što to radimo. Možda grešim, možda bi me moji i razumeli, ali ne želim da oni nose taj teret koji ide s ovim poslom. Dovoljno je što ja živim s tim. Uskoro ću skupiti novac za svoj biznis. Planiram zaista da otvorim butik i zaposlim i kolegicu s kojom radim ovde. Jedva čekam taj dan - ispričala je M. K. iz Novog Sada.

