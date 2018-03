RODITELJI, VAKCINIŠITE DECU: Epidemija boginja do maja, pa opet na jesen?

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „ Dr Milan Jovanović Batut“, kod trećine obolelih javile su se komplikacije - zapaljenje pluća (410 obolelih) i zapaljenje mozga. Do sada je umrlo 12 ljudi.



Načelnica intenzivne nege Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj Snežana Rsovac kaže da je od početka epidemije u toj ustanovi zbrinuto oko 40 mališana s komplikacijama nastalim od malih boginja.

- Do sada su to bile upale pluća, nismo imali upalu mozga kao komplikaciju i nije bilo smrtnih ishoda. Na odeljenju pulmologije u svakom momentu imamo zbrinuto po četvoro dece i to su mališani uzrasta do pet godina - rekla je dr Rsovac za Tanjug.



Doktorka Snežana Rsovac pozvala je roditelje da vakcinišu decu.

- Epidemija malih boginja će sigurno trajati narednih mesec i po. Mislim da će se ponovo pojaviti na jesen, ali ako se poveća broj vakcinisane dece, možemo smanjiti broj obolelih - naglasila je ona.

