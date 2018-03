BEZ MILOSTI ZA ONE KOJI SE PROTIVE VAKCINACIJI: Karleuši i Maji Volk preti do pet godina zatvora

Protiv 43 osobe koje su se javno protivile vakcinisanju MMR vakcinom udruženja „Pedijatrija zasnovana na dokazima“ i „Građani protiv šarlatanstva“ podnela su krivične prijave i preti im kazna zatvora od pet godina!



Među najaktivnijim su bili pevačica Jelena Karleuša, dramaturg Maja Volk, književnica Mirjana Bobić Mojsilović, doktor prirodnjačkih nauka Miroljub Petrović i samozvana doktorka Slađana Velkov.

- Obaveštavamo javnost da Više javno tužilaštvo u Beogradu, odeljenje za visokotehnološki kriminal, postupa u pravcu utvrđivanja krivične odgovornosti više javnih ličnosti protivnika vakcinacije dece i oni su predmet obrade i procesuiranja odeljenja, koje vrši provere navedenog činjeničnog stanja i prikuplja potrebne dokaze i dokumentaciju kako bi na adekvatan način i u potpunosti pretkrivični postupak bio sproveden i okončan - saopštilo je juče Više javno tužilaštvo.

Nema ustupaka



Oni naglašavaju da ni u ovom, kao ni u bilo kom drugom predmetu neće biti ustupaka niti izuzetaka kada je reč o utvrđivanju krivične odgovornosti onih lica koja su izvršila neko krivično delo.



Krivično delo



Advokat Nebojša Perović objašnjava da navedene radnje mogu da predstavljaju krivično delo izazivanja panike i nereda, za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

- Ukoliko lica prenošenjem određenih vesti kojima izazivaju paniku i nerede osujete ili značajnije ometaju sprovođenje nekih odluka i mera državnih organa, može doći do izazivanja panike. Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri su ta lica uticala da građani ne prihvate vakcinacije ili su na to uticali primeri roditelja koji su prepričavali da su im deca obolela nakon MMR. Pokretanje postupka i gonjenje osumnjičenih ne znači da su ta lica i odgovorna za to delo, već će to nadležno tužilaštvo razjasniti - kaže Perović.

Zaštititi narod



Epidemiolog-vakcinolog dr Radmilo Petrović kaže da ljudi koji su pozivali na antivakcinalno delovanje moraju da odgovaraju:

- Roditelji i rođaci ovih 12 osoba koje su preminule od morbila treba da ih tuže za ubistvo iz nehata. Da oni nisu vršili propagandu protiv vakcinacije, to jest protiv državne odredbe i zakona koji nalaže da se dete mora vakcinisati, ti ljudi bi sada bili živi i ne bi bilo virusa morbila. Kada čovek dobije zaraznu bolest - osim toga što će, ako se ne leči, umreti - on te klice širi i na druge osobe. Zato je vakcinacija obavezna kako bi se zaštitio ceo narod.



REAGOVANJA



Jelena Karleuša

BOLESNA HAJKA I ZASTRAŠIVANJE

Pošto vidim da se bolesna hajka, zastrašivanje i zamajavanje jadnog naroda ne smiruje, ponoviću: Roditelji, tražite pravo na izbor kada je reč o MMR vakcini, kao u svim civilizovanim zemljama. Jednog dana moj narod i moja zemlja će biti ponosni na mene, na moju hrabrost. Sada je moj narod previše zaplašen i previše gladan.



Maja Volk

OVO JE LOV NA VEŠTICE

Još nisam dobila ništa od suda. To je lov na veštice i zamena teza! Ovde je reč o ljudima koji nisu protiv vakcinacije, nego su protiv nasilne vakcinacije. Niko nema pravo na silu da nešto radi s vašim telom, to stoji i u Ustavu. Šta je sledeće, da ljude koje drugačije misle strpamo u ludnicu? Ja sam majka deteta oštećenog vakcinom.



