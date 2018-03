BRUS SE TRESE ZBOG AFERE PREDSEDNIKA OPŠTINE: Jutka sad nudi novac i radna mesta da ućutka žrtve seksualnog nasilja?

Predsednik Opštine Brus Milutin Jeličić Jutka na sve načine pokušava da utiče na žrtve da povuku prijave koje su protiv njega podignute.

Odmah nakon saslušanja u kruševačkom UKP-u koje je trajalo više od osam sati, Jeličić je sa saradnicima seo u lokalnu piceriju da proslavi to što mu nije određen pritvor. On je već tada rekao da će platiti koliko god bude trebalo žrtvama da povuku sve što su rekle, a jedan od izvora Blicakaže da je Jutka spreman da plati i do nekoliko desetina hiljada evra.

- Njegovi najbliži saradnici su već obilazili pojedine žrtve. Nudili su novac. Reč je o ogromnim sumama novca koje su potpuno nezamislive i za nekog u Beogradu, a kamoli u ovako maloj sredini kakva je Brus - kaže izvor lista i dodaje da nije u opticaju samo novac već se obećavaju i radna mesta i različite druge privilegije. Osim što se od žrtava traži da povuku tužbe, traže im i da javno daju izjave da su lagale i da seksualnog uznemiravanja ni bilo kakvog drugog napastvovanja nije bilo.

- Nije nam svejedno. Kroz Brus se pronela priča da su neke od žrtava prihvatile novac, plašimo se kako će se ovo završiti - navodi sagovornik.

Da je odluka tužioca da pusti Jeličića da se brani sa slobode u najmanju ruku bila neadekvatna, pokazuje i odluka Veća Skupštine opštine Brus da lokal supruga Marije Lukić, prve žrtve koja je prijavila Jeličića, bude uklonjen iz centra grada.

Marija Lukić je zato juče u pratnji advokata spornu odluku odnela u Više javno tužilaštvo u Kruševcu. Dežurni tužilac je rekao da će, s obzirom na to da se ne radi o pretnji po bezbednost, proslediti sve policiji, a da će i Lukićeva i svi članovi skupštinskog veća biti pozvani da daju izjavu.

- Ovo je direktan uticaj na svedoka, i to je pokazatelj da je Jeličiću morao da bude određen pritvor. Zato sam izbegavala sve vreme da prijavim uznemiravanje i trpela sam jer sam se plašila da do ovoga može doći - kaže za Marija Lukić.

Milutin Jeličić je na saslušanju negirao navode svih žrtava. On je istražiteljima rekao da su „žrtve njegove drugarice”, da nije bilo pipkanja niti slanja vulgarnih SMS-ova.

- Rekao je da su se pojedine žene njemu nabacivale, ali da on nije bio zainteresovan - ispričao je jedan od sagovornika našeg lista.

Na pitanje kako tumači to što ga je najmanje deset žena prijavilo, Jeličić je rekao da mu je sve namešteno.

(Kurir.rs/Blic/Ivana Mastilović Jasnić)

Foto Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir