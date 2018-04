ISPOVEST MIROSLAVA MIŠKOVIĆA: Marija me pozvala da GLEDAMO LIGU ŠAMPIONA, ZNAO SAM DA SE NEŠTO SPREMA! A onda me SLAGAO Toma Nikolić!

Biznismen Miroslav Mišković objavio je u autobiografiji kako su izgledali poslednji dani pre hapšenja, ko ga je nazvao i najavio šta mu se sprema za svega dva dana, kao i šta je tada značila šifra "Dođite da gledamo Ligu šampiona".

"Dva dana pred hapšenje telefonom me je pozvala Marija Desivojević Cvetković, potpredsednica Delte za strategiju i razvoj. Obratio joj se jedan prijatelj i rekao joj kako će "Mišković biti uhapšen u roku od tri dana". I Marija me je pozvala iste večeri. To nije bio uobičajen poziv, jer saradnici me nikad ne zovu uveče.

Posebno je njeno pitanje zvučalo neobično: "Možete li da dođete kod mene da gledamo Ligu šampiona?" Marija živi blizu mene, na nekih stotinak metara, ali ona zna da ja sa svojim saradnicima ne gledam utakmice Lige šampiona. Shvatio sam da blefira, jer je htela da bude sigurna za slučaj da neko prisluškuje naš razgovor. "Dolazim", rekao sam i za koji minut bio kod nje. Rekla mi je kako je sve gotovo, kako ću sigurno biti uhapšen i kako se još samo razmišlja o tome koji je dan najpogodniji da mediji objave tu vest. Vest će sigurno biti udarna, otkriva Mišković u svojoj knjizi "Ja, tajkun", čije delove prenosi Nedeljnik.

foto: Vladimir Šporčić

Kako Mišković ističe, ni tada nije bio ubeđen u to što je javio Marijin prijatelj.

"Rekao sam joj: "Nemoj, molim te, da se sekiraš, to ne može da se desi."

Početkom decembra, neposredno pred hapšenje, Marija, zatim Dejan Jeremić, potpredsednik Delte zadužen za operativne poslove, i ja otišli smo u Moskvu da obiđemo gradilište na kome smo zajedno sa mojim prijateljem Branislavom Grujićem podizali veliko stambeno naselje, i dogovorimo detalje oko izvoza srpske hrane na rusko tržište.

Poslednjeg dana našeg boravka tamo zazvonio mi je mobilni telefon. Zvao je Tomislav Nikolić. Pošto su uveliko kolale priče da ću biti uhapšen, našalio sam se i pitao ga otkud mu hrabrost da pozove mene, državnog neprijatelja broj jedan. Odgovorio mi je ovako: "Uvek mogu da te pozovem. Zašto ne bih mogao, ja znam da ti sve radiš pošteno." Kazao sam mu da sam u Rusiji i da se upravo tog dana vraćam u Srbiju.

"Vidiš, priča se da će me uhapsiti", dodao sam. Rekao je doslovce: "Tebe ne mogu da hapse. Nema razloga." Bio je u pravu samo u drugom delu svoje izjave. U prvom, nije govorio istinu, kao ni mnogi drugi političari, pre i posle njega", naveo je Mišković.

