LETUJETE U GRČKOJ, EVO KOLIKO PARA TREBA DA PONESETE ZA TROŠAK: Ovo su CENE hrane i pića

BEOGRAD - Ako ste odlučili da ove godine letujete u Grčkoj, pošto odaberete smeštaj, treba da ukalkulišete i koliko vam novca treba tamo za trošak, što zavisi najviše od cene hrane i pića, kako u prodavnicama i na pijacama tako i u restoranima i kafićima.

Stoga, hoće li nas Grci ove sezone iznenaditi sa nekim poskupljenjima.

Cene naravno variraju od mesta do mesta, na ostrvima je uglavnom sve malo skuplje, ali, kako tvrde na domaćim i grčkim portalima koji su se specijalizovali za izveštavanje na ove i sličen teme, drastičnih poskupljenja u odnosu na prošlu godinu nema tako da turisti mogu da odahnu.

Pojedini proizvodi u marketima su često na akciji, kao što je slučaj i kod nas ili bilo gde, pa ako se prema njima rukovodite možete proći i jeftinije nego u Srbiji. Iako su u natpisi na grčkom, svaki artikal je propraćen slikom, cena je u evrima, tako da nećete imati problema da se snađete i u njihovim katalozima.

Cene osnovnih namirnica

Ovo su neke od aktuelnih cena u evrima u Grčkoj za neke od osnovnih namirnica (*cene su u evrima):

hleb (0.7 - 1.20*)

mleko (1.1 - 2.50)

jaja 6 komada (1.20 – 1.50)

kečap (2-4)

majonez (3-4)

senf (1-2)

litar običnog ulja (1,6 - 1.9)

litar maslinovog ulja (5-10)

puter (4-5)

jogurt (2-4)

testenine (1-2)

toalet papir (4-10)

kilogram brašna (0.60-1.90)

kilogram šećera (1)

kilogram feta sira (5-7)

kačkavalj, 200 grama (3-4)

kilogram salame (7-16)

Voće i povrće, cene po kilogramu:

krastavci na komad (0.5-0.8)

pakovanje jagoda (1-3)

paradajz (1,2-1,5)

krompir (0.75)

crni luk (0.75-0.80)

paprika (1.50-2.10)

tikvice (0.80-0.90)

limun (1)

jabuke (2,4)

breskve (1,8)

kajsije (2,6)

trešnje (3-4)

lubenica (0,8)

Kilogram paprike košta od 1.5 do 2.10 evra

Cene mesa

pakovanje pilećeg filea (800 g) košta 3,39 evra

kilogram mlevenog mesa 4.90 evra

svinjski kare (kg) 3.49

celo pile 2.59 evra po kilogramu

mlevena junetina (450 g) 3.39 evra

Giros od dva evra

Cene u restoranima i kafićima

otprilike su iste kao i prethodne dve godine pa tako nezaobilazni giros sendvič košta od 2 do 3.50 evra, giros porcija 5-8 evra, a suvlaki sendvič 2-2,50 evra.

Za obrok sa pićem u jeftinijim restoranima po osobi treba izdvojiti od 10 do 12 evra, dok u onim skupljim košta od 30 do 40 evra.

Pica košta od 5 do 12 evra, roštilj 5-14, riba 6-60, salate 2-5, grčko pivo 3-4,50, strano pivo 4-5, sokovi 2-4,50, vino 1,5-22, kafa 1,70-4, kokteli 7-10, žestoka pića 2-6, flašica vode 0.50-1 evro.

Radno vreme prodavnica

Radnje su otvorene od ponedeljka do petka od 9 do 14.30, a utorkom, četvrtkom i petkom i od 17.30 do 20.30.

Subotom su radnje otvorene od 9 do 15, dok se nedeljom ne rade.

Tržni centri i supermarketi rade od 9 do 21 od ponedeljka do petka, subotom od 8 do 15 ili nešto duže, a nedeljom ne rade, navodi sajt Grčkainfo.

Suncobrani i džidžabidže za plažu

Ulični kiosci, a često i manje prodavnice otvoreni su od ranog jutra do kasno u noć. Ukoliko ne nosite rekvizite za plažu, možete ih kupiti tamo, a prostirke koštaju od 2,5 do 4 evra, suncobrani od 5 do 12, dušeci na naduvavanje od 5 do 30, dok su peškiri od 5 do 15 evra.

Rentiranje vozila

Ako ne idete sopstvenim prevozom, a želite da obiđete više mesta možete rentirati bicikl za 6 evra, dok se cena skutera kreće u rasponu od 10 do 40 evra, ATV (kvad) od 30 do 60, a automobila od 25 do 50 evra. Ukoliko rentirate vozilo na više dana, cena je povoljnija.

