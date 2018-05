ŠOK INTERVJU! PUKOVNIK VOJSKE SRBIJE OTKRIVA SVE DETALJE O OBARANJU F-117: Pilot je znao da mu nema spasa, a spasilački tim smo im podigli iz pidžama!

Propaganda je deo ratovanja i na to sve strane imaju pravo. Ne zameram svima onima koji su je plasirali tokom rata... Ispalo je da smo oborili preko 170 aviona. Ali kad se rat završio u nekim vojnim našim analizama se govorilo od oko 60 i nešto. Nije nikako ni 160 ni 60... Rećiću da smo oborili nekoliko aviona. To je nedovoljno ali to je stvarno i realno stanje. Ono što mi trenutno imamo delove su delovi F117a i F16. Lično mislim da smo oborili manje od 15 aviona, reko je pukovnik Vojske Srbije Slaviša Golubović, tadašnji pripadnik 3. raketnog diviziona koji je oborio nevidljivog.

On je podsetio da smo avion F117a oborili četvrto veče rata i na naše i iznenađenje protivničke strane.

"Spasilački tim tog pilota iz F117a nije ni bio na Balkanu. Mi smo im taj tim digli iz pidžame. Oni su pošli iz Brindizija poleteli, preleteli preko Jadrana i doli da spasavaju tog pilota. Sama akcija spasavanja je trajala 7 sati i 40 minuta", ispričao je pukovnik Golubović.

A onda je podelio sa svima i jednu anegdotu:

"Kad je posle te noći svanulo naše jedinice vojne policije su krenule u pretres terena. Kupili su delove od ostataka, jedan od njih je naišao na naduvani čamac, ispod njega je bila karta, prsluk, kaciga... On je šta je mogao poneo je sa sobom. I poneo je taj prsluk i kacigu.

Svi su išli frontalno i on je izašao na auto-put. Malo je stresao ono blato što je pokupio na njivi, kad u jednom trenutku iz žbuna je izašla jedna grupa lovaca iz sela Kraljevci. Bili su malo u pripitom stanju. Odmah su digli puške i hteli da ga zarobe.

- Ali ja sam vaš, rekao je pripadnik naše vojne policije.

- Ne, ne nisi ti naš, ti si pilot.

- Ma ja sam naš, vidite da govorim srpskim jezikom.

- To su te Amerikanci sve naučili.

- Ali vidite da nosim našu uniformu....

- Ma to su te oni obukli.

A onda im je on rekao:

- Aman ljudi u vašem selu se nalazi moj kum Stojan!

- Ne, ne i to su ti oni rekli da u selu ima kum Stojan, uporni su bili lovci.

U jednom trenutku su mu tražili da pokaže vojnu legitimaciju. A on kod sebe imao onu iz SFRJ jer nije stigao da zameni za novu.

- Nisi ti rođače taj, ti si pilot.

Onda je naš pripadnik vojne policije radio vezom pozvao kolege. I onda se sve razrešilo.

Kako kaže u početku se nismo snašli najbolje, ni mi ni oni.

"Oni su mislili da će nas umlatiti za par dana i da završe taj rat. Ali su se iznenadili. A vrhunac je bio obaranje aviona za koga su mislili da niko ne može ni da ga vidi a kamo li da ga obori. Nije poenta u vrednosti aviona već u konceptu. Celom svetu objašnjavate da je on radarski nevidljiv a onda ga neki zločesti Srbi pronađu i obore", rekao je pukovnik Golubović.

On je razgovarao kasnije sa oborenim američkim pilotom.

"On je za mene neprijateljski vojnik ali sam imao korektan i profesionalni razgovor sa pilotom F117a. On vrlo respektuje našu PVO. Rekao mi je da je tog jutra imao predosećaj da će ili on ili neko od njegovih kolega biti pogođen.

Ispalio je dve bombe u blizini Beograda, osmotrio je rezultat i krenuo kući. Na putu za Mađarsku presrela ga je ekipa sa pukovnikom Zoltanu, uočen je i oboren. Kroz prozor je video dve vatrene kugle koje idu ka njemu. Rekao mi je da je znao da mu nema spasa", ispričao je pukovnik Slaviša Golubović.

