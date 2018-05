GLAS SRPKINJA KOJE SU PREŽIVELE LOGORE U BIH NIKO NEĆE DA ČUJE: Božica je 322 dana provela u zarobljeništvu, izbili su joj zube, gazili, lomili kosti... OVO JE NJENA PRIČA!

Bilo je od 500 logora za Srbe na prostoru Bosne i Hercegovine tokom ratova devedesetih, u njima su bile i žene, ali broj onih koje su doživele torturu se ne zna. Poznato je da pred Haškim tribunalom niko nije odgovorao za seksualno nasilje na ženama srpske nacionalnosti, a da je pred sudovima u BiH na ukupnu kaznu od 36 godina i šest meseci osuđeno svega petorica zločinaca.

- To nisu moje vilice. To je sve polomljeno, sve zube su mi izbili - govori Božica Živković Rajilić (56), koja je 322 dana provela u zarobljeništvu u Srebreniku tokom ratova devedesetih.

Kako u emisiji "Život priča" svedoči ova nastavnica istorije i geografije, proglasili su je opasnom po bezbednost, a vojničke čizme koje je osetila na svakom delu svoje kože i na svakoj svojoj kosti, pamtiće dok je živa. Čovek koji ju je zlostavljao je osuđen na tri godine zatvora i ovih dana treba da bude pušten na slobodu.

Božica nije jedina žrtva, možemo da pretpostavimo da ih je bilo na hiljade. Neke nisu među živima, ali mnoge on njih ćute, jer kada na ovim prostorima žena kaže da je silovana, odmah dobije pitanje ZAŠTO? Na ovim prostorima kada žena doživi nasilje, odmah se pretpostavlja njena krivica.

Kada su u pitanju muškarci koji govore o stradanjima u ratu to javnost prihvata, ali ženi se uvek postavi još 1.000 putanja. Smatra se kako je ona valjda mogla da se izvuče, kako je sama kriva što je dozvolila da bude mučena, zlostavljana, silovana i ponižena. Stiče se utisak da bi društvo više želelo da su sve te žene umrle za vreme rata, nego da sada sluša jezive stvari koje su preživele. Zbog toga mnoge od njih danas ćute, jer valjda njih treba da bude sramota samo zato što su u ratu bile žene druge nacionalnosti.

Međutim, postoje one koje su smogle snage da glasno govore o svemu što su tih dana doživele. One su članice Udruženja žena žrtava rata iz Republike Srpske.

- Kada su počele svoja svedočenja, imale su priliku da se opredele da li će sakriti svoje identitete. Nisu to želele. Hoće da govore javno, da bi sačuvale istinu - kaže Tatjana Vojtehovski, novinarka i autorka emisije "Život priča"

One se već 23 godine same bore za donošenje zakona koji bi ih prepoznao kao žrtve ratne torture. Samo zahvaljujući njima možemo doći do bar neke procene o broju žrtva, koje su se nalazile među 536 logora za srpski živalj, koliko ih je prema procenama na osnovu popisa i kasnijih svedočenja bilo na prostoru BiH za vreme rata.

Pored Božice, ove srede od 22 sata će na Prvoj o svom stradanju govoriti i Zora Kuljanin, koja je zarobljena od strane muslimanskih snaga kao Hrvatica, jer nije htela da oda položaje Srba. Niko od onih koji su je zlostavljali nije procesuiran.

Pre nego što emisija bude emitovana, samo nekoliko pitanja za one koji su već počeli da osuđuju ove žene: Da li zločinci zaslužuju kaznu? Da li biste svoju majku ili sestru krivili zato što je pretučena, silovana i izrabljivana? Da li biste se tada pitali što se nije ubila, nego je sve to dozvolila? Spavate li spokojno dok možda baš u susednom stanu živi neko ko je činio ta zverstva i da li ste potpuno sigurni da ih neće činiti ponovo i to baš prema vama, jer je pre 20 godina takođe ubijao svoje komšije?

