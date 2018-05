DECA MASOVNO ŽELE U INFORMATIČKA ODELJENJA: Na jedno mesto, dvoje zainteresovanih

Za specijalizovana odeljenja za informatiku i računarstvo (IT) u gimnazijama širom Srbije prijavilo se 2.588 učenika, a ministarstvo prosvete predvidelo je 1.260 mesta u 60 gimnazija.

Zbog velikog interesovanja učenika, prijave za polaganje prijemnog ispita produžene su do ponedeljka, 21. maja. Pomoćnik ministra prosvete Alesandrav Pajić kaže za Tanjug da je interesovanje za specijalizovana informatička odeljenja ogromno te da je ministar prosvete doneo odluku da se konkurs produži do 21. maja do 14 sati.

Na prijemnom ispitu, koji je zakazan za 3. jun, polagaće se zadaci iz matematike srednjeg i naprednog nivoa, dok se za pripremu koriste zbirke za polaganje završnog ispita.

"Već sledeće nedelje biće probni prijemni ispit. Zadaci će se naći na sajtu ministarstva, te će tako učenici moći da vide koji tip zadataka će biti na prijemnom i koje težine", naglasio je Pajić.

On je podsetio da će se prijemni ispit polagati u 14 gimnazija, a da je za otvaranje IT odeljenja zainteresovano 60 državnih gimnazija i šest privatnih.

Broj prijavljenih učenika uvećan je skoro pet puta u odnosu na prošlu godinu, kada se prijavilo 556 đaka.

U zavisnosti od rezultata prijemnog ispita, moguće je da će naredne školske godine biti upisana i tri IT odeljenja na jezicima nacionalnih manjina, obzirom na to da su se za polaganje prijemnog prijavilo i 76 đaka pripadnika mađarske i slovačke nacionalne manjine.

Učenici koji završe četiri godine školovanja u ovim odeljenjima, steći će sva neophodna znanja i veštine koja će im otvoriti vrata IT industrije.

Biće i odlično pripremljeni za nastavak školovanja na nekom od fakulteta ili viših škola IT usmerenja.

Pored toga, dobiće i široko gimnazijsko znanje koje im omogućuje da, ukoliko žele, nastave svoje školovanje u nekom potpuno drugom pravcu, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir