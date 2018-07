AGONIJA SRPSKIH GIMNAZIJALACA U ŠPANIJI: Sede u autobusu, povraćaju, nemaju ni dinara... Vozač je razbio telefon, strah me da ne dođe do TUČE

- Ćerka mi kaže da ima dosta bolesnih, povraćaju, dobili su dijareju... Nema lekara, pa se deca međusobno ispomažu lekovima koje su im roditelji spakovali da ponesu za svaki slučaj – priča ogorčeni otac devojčice koja se trenutno nalazi u Barseloni sa profesorkom Snežanom Martić.

Da situacija bude još gora, deca nemaju novca! Po rečima ovog roditelja, nakon što ih nisu primili u predviđeni hotel "Flamingo", predstavnik turističke agencije je prišao đacima i tražio im novac "ko koliko ima, da se plati sad smeštaj, pa će on kasnije sve srediti".

- Deca su naivna, nemaju iskustva, oni su samo želeli da ostanu na moru. Moja ćerka je dala sav novac koji je imala kod sebe i već danima je bez dinara. A pre toga im je već uzeo gomilu novca, kada su bili u autobusu, u putu ka Španiji – kaže otac devojčice.

On objašnjava da je u pitanju novac za fakultativne izlete, koji su se plaćali dodatno.

- Moja ćerka i još tri njene drugarice izabrale su neka četiri izleta u Barseloni, koji koštaju ukupno 140 evra. Predstavnik turističke agencije je pokupio taj novac od dece po ulasku u autobus, a na izlete nisu išli. Javila mi je da od jutros od 10 sati sede u autobusu jer su im rekli da će ih voditi na jedan izlet. Predstavnik agencije insistira da vozači krenu, a oni ljudi ne mogu bez vodiča. Ceo dan se prepiru, jedan od vozača je u svađi razbio svoj telefon. Deca su veoma razočarana svime što se dešava – rekao je zabrinuti otac.

On je svojoj ćerki savetovao da se, posle nekoliko proćerdanih sati, više ne nada, te je u društvu drugarica otišla da prošeta, a od izleta, na kraju, nije bilo ništa.

Međutim, kaže on, boji se da situacija ne eskalira i da ne dođe do tuče, koja bi dodatno ugrozila bezbednost njegovog deteta.

- Tamo ima i momčića od 17 godina, pa nisu ni oni ludi da trpe više to.

On je dalje opisao šta se trenutno događa u Španiji.

- Pola dece bolesno, pola nema dinara. Sreća da su fini barem ovi ljudi iz hotela "Samba", u kome su sada. Dobra je hrana, a i dok su prvih dana deca još bila na parkingu i bez smeštaja, tada su im obezbedili dve sobe da se istuširaju i koriste toalet.

Iako se do sada nije odazivala na pozive, Snežana Martić se danas javila i kratko rekla da za sva pitanja kontaktiramo predstavnika agencije, koji može da nam da zvaničnu izjavu, a ona nije želela da komentariše.

Vlasnik agencije "B2R" je rekao da je protiv njegove firme pokrenut postupak, i da ne bi voleo da daje izjave, kako na te postupke ne bi uticao.

- Ne znam zašto se sve ovo desilo, ali ću ispitati – rekao je u telefonskom razgovoru.

Prema rečima roditelja čija su deca krenula na put u Barselonu, samo putovanje košta 40.000 dinara (340 evra), a fakultativni izleti dodatno se doplaćuju. Pritom, ni o jednoj uplati ne postoji pisani trag.

- Plaćanje je podeljeno na 10 rata, a do svakog 19. u mesecu, deca bi odnosila u školu po 4.000 dinara i davala su Snežani Martić novac na času. Ja sam do sada uplatio sedam rata – ispričao je otac jedne učenice, koji do sada nije dobio nijednu priznanicu.

