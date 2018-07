PORED SVAKE DEVOJKE STOJI 50 STAVKI, A CENE SU DO 100 €, NEMA TABUA, RADI SE PUNOM PAROM: Ovako funkcioniše seks industrija u Nemačkoj!

Bivši novinar Kurira proveo je godinu i po dana u Nemačkoj, a u narednim nedeljama bićete u prilici da čitate njegove utiske o razičitim sferama života u ovoj zemlji. Za početak jedna potpuno otvorena normalna tema tipična za Zapad Evrope, ali i ne toliko za naše podneblje.

- Ovde kafići i kladionice tamo seks šopovi i klubovi za pružanje seksualnih usluga. Nemačka industrija funkcioniše punom parom, kako automobilska, prehrambena, zdravstvena tako i seksualna. Prosto je neverovatan broj objekata na temu seksa koji su nalaze u gradu Ingolstadtu. Nema tabua kod njih, priča o seksu je ekvivalentna onoj o fudbalskoj utakmici.

Najstariji zanat radi punom parom. A, Nemci ne bi bili Nemci kad to ne bi doveli do vrhunskog nivoa. Pa su tako napravili klubove sa bazenima, saunama i naravno apartmanima. Reklame na svakom ćošku! Sodoma i Gomora, Venus, Havaji, Diva, Plava noć, Ba Ba Bu, Slatki anđeli.... Neverovato da u gradiću od nešto više od 150.000 stanovnika ima bar jedno deset mesta za pružanje seksualnih usluga.

Raspitao sam se malo kod kolega Rumuna koji su imaju duži staž u gradu od mene o objektima koji šljašte na sve strane. Dobio sam odgovor da većinu zaposlenih čine njihove zemljakinje, a cene se kreću u zavisnosti od usluge - od 50 do 100 evra. Nisam išao, ali me je novinarski instikt povukao da malo istražim sve to.

Tako sam posetio sajt sauna kluba Havaji i ostao zatečen viđenim. Pored svake devojke je oko 50 seksualnih stavki, a zelenim su štiklirane one koje osoba koju ste izabrali ima u svom repertoaru. Može i da se zakaže, sve transparentno i na izvol'te. Preko puta restorana gde sam radio, nalazio se ogroman seks šop nalik hipermarketima kod nas...

Otišao sam da vidim šta sve ima u toliko velikom prostoru. Očekivano, nema šta nema, ali jači utisak od toga bi mi je bio red od 4-5 ljudi na kasama. Kao u najobičnijoj prodavnici sa korpom u redu uredno se čeka da kasirka otkuca sve. Kod nas ovde navučeš kapu, pogled levo-desno, nema nikog i onda eventualno uđeš u takvu radnju. Nemci su mnogo slobodniji, mnogo... Za nečije ukuse i previše.

Pozdravljam vas do narednog teksta koji će biti o čuvenoj brzoj hrani i svim tajnama koja ona nosi.

