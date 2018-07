NEKA VAS PREDIVNO JUTRO NE ZAVARA, IPAK PONESITE KIŠOBRANE: Širom Srbije danas toplo, evo gde posle podne PONOVO STIŽU PLJUSKOVI!

BEOGRAD - U Srbiji će danas na severu i zapadu biti pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, češćim na istoku i jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena Celzijusa.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće 19, a najviša dnevna 29 stepeni Celzijusa.

Relativno povolјna biometeorološka situacija će biti za većinu hronično obolelih.

Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima i pospanost.

