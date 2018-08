ZAPALIO JE AUTO, PRIVELA GA JE POLICIJA, A ON REVOLTIRANO PORUČUJE: Volim Srbiju, al' odlazim iz nje!

Priveden Video-snimak na kom Jagodinac auto poliva benzinom i pali ga videlo više od 1.200.000 ljudi, a on je završio u policijskoj stanici

Kad su me vratili s tehničkog pregleda i rekli mi da ne mogu da registrujem svoj auto "krajsler nero" jer je na nekim mestima truo, seo sam, razmislio i rešio: "Zapaliću ga!". Značio mi je i praktično i emotivno, ali nisam video izlaz. Polio sam ga benzinom i buknula je vatra.

Ovim rečima počinje ispovest za Kurir Đorđe Milanović (27), muzičar iz Jagodine, koji se na ovaj korak odlučio jer nije želeo da u star auto uloži najmanje 200 evra za popravku, a onda i 300 evra za registraciju. Neverovatan video-snimak na kom četvorotočkaš gori postavio je na Fejsbuk.

Hit na internetu

Za vrlo kratko vreme pogledalo ga je čak 1.200.000 ljudi, a mladom Jagodincu su na kapiju došli policajci i priveli ga.

- Nisam očekivao da će se priča ovako razviti. Hteo sam da skrenem pažnju javnosti na probleme koji svakodnevno muče "obične ljude", da trpimo iživljavanje. Kad je sve dospelo u medije, došla mi je policija.

Kolima su me odveli u stanicu, ali su mi rekli da nisam ništa prekršio jer sam upalio svoj auto na svom imanju. Pustili su me, ali da se vratim kući peške - priča Milanović.

foto: Printscreen



On je nakon toga ostatak auta oterao na otpad i prodao ga za 13.000 dinara.

- Eto, na otpadu je završio. Nije on ni vredeo puno, kupio sam ga prošle godine za 1.200 evra, bio je star 22 godine, ali služio me je odlično. Ako je posle mog poteza deset ljudi promenilo svoje razmišljanje i uvidelo kakav je ovaj sistem, ja sam srećan. Ako je 20, ja sam još srećniji. Ne kajem se zbog ovoga što sam uradio. Srbiju mnogo volim, ali ovde samo bogati mogu da žive.

Zato mogu da je volim koliko hoću, ali moram da odem iz nje. Javilo mi se mnogo ljudi iz Amerike i Evrope i žele da mi pomognu da se preselim u inostranstvo - kaže Milanović.

foto: Printscreen Facebook/Đorđe Milanović



On trenutno s devojkom i porodicom živi na dedovini udaljenoj pet kilometara od Jagodine.

- Bavimo se poljoprivredom, gajimo svinje, koze, koke, hteo sam da ostanem na dedovini, u tome sam video budućnost, ali ovaj sistem sputava. Pa mi nemamo ni put do kuće kako valja, sve rupa do rupe, bez asfalta. Ne preostaje ništa drugo nego da s devojkom odem iz Srbije - ogorčen je Milanović, koji je svirajući violu i violinu na ulici proputovao pola Evrope.



Emotivan oproštaj

Uz pesmu Beogradskog sindikata

Pre nego što je svog četvorotočkaša polio benzinom, uključio je plejer i oprostio se s njim.

- Pustio sam pesmu Beogradskog sindikata "Welcome to Srbija", a onda zapalio auto. Goreo je 40 minuta. Biće mi teško bez njega, ali šta je, tu je. Snaći ćemo se - kaže Milanović.

Broj

40 minuta je goreo plavi "krajsler nero"

22 godine je bio star zapaljeni auto

1.200 evra je vredeo

13.000 dinara je Đorđe za auto dobio na otpadu

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir