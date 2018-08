SAČEKAĆE VAS DRAKONSKE KAZNE: Ako niste uplatili boravišnu taksu na letovanju, spremite se na NEVIĐENU NEPRIJATNOST na granici! Možete čak i u ZATVOR!

Na bilo koju inostranu letnju destinaciju da stignete, nećete se dobro provesti ukoliko ne prijavite boravak, pod uslovom da tu odgovornost nije preuzeo hotel čiji ste gost ili domaćin. Jer, ukoliko to nije slučaj, po izlasku iz strane zemlje platićete kaznu, koja može biti čak i 1.000 evra, a ako novac nemate, nadležni vas mogu i uhapsiti.

Zapravo, kontrola prijave boravka se obavlja na svim graničnim prelazima, svejedno je da li putujete avionom, autom ili vozom, tu obavezu ne možete izbeći.

Tako, ukoliko niste bili rešeni da organizaciju odmora prepustite turističkoj agenciji, a odlučili ste da posetite rođake ili prijatelje u stranoj zemlji, budite odgovorni i prijavite boravak na određenoj adresi čim stignete na destinaciju, jer se u suprotnom zbog paprenih kazni možete vratiti ne samo praznih džepova, već vas domaćini mogu sankcionisati, pa vam do daljnjeg zabraniti ulazak u zemlju.

Neprilike nastaju pre svega jer imate obavezu da dokument o prijavi boravka imate uz sebe kada vam ga carinik zatraži uz pasoš ili ličnu kartu. Uz to, neprijavljeni boravak se smatra prekršajem, pa će vas neinformisanost ili nemarnost koštati, što je upravo bio slučaj sa Markom Ristićem (35), koji je našoj redakciji otkrio kako se proveo nakon kratkog odmora u Hrvatskoj.

"Bio sam kod prijatelja u Opatiji, samo na pet dana, međutim, u povratku sam doživeo šok kada su mi carinici tražili da platim kaznu od 150 evra! Ispostavilo se da uprkos tome što sam se zadržao relativno kratko, njihovo Ministarstvo unutrašnjih poslova papirološki nije bilo upućeno u to, naime, nisam imao potvrdu o prijavi boravka. Odsekao sam se kad su rekli - ili da platim, ili zatvor! ", ispričao je on.

Ako ste opet jedan od srećnika, pa u stranoj zemlji, negde tik uz plažu, imate svoju vikendicu ili vilu, pa ako tu planirate da se odmorite, makar i na dva dana, niste oslobođeni obaveze koju predviđa Zakon o strancima, te je i u tom slučaju neophodno da nadležnima prijavite privremeni boravak. Međutim, ako se odlučite za odmor u režiji profesionalaca, odnosno organizatora putovanja, agencija ima obavezu da vas prijavi.

Osim prijave boravka, turisti su dužni da plate boravišnu taksu, čiju visinu određuje svaka država u skladu sa svojom politikom. Oni koji putuju preko turističke agencije boravišnu taksu plaćaju agenciji, ali ako ste se za smeštaj odlučili putem sajta, onda ste dužni da sami po dolasku u apartman doplatite tu taksu. Kao dokaz o uplati dobijate dokument koji morate da sačuvate jer postoji mogućnost da će vam ga carinici tražiti na graničnom prelazu. Takođe, razume se, da ako boravite kod rodbine, taksu plaćate sami.

Hrvatska

Kazna: Ako boravite u toj zemlji duže od 48 sati, dužni ste da prijavite adresu, u suprotnom vas čeka kazna do 270 evra, a ako nemate novac, bićete uhapšeni

Dokument: lična karta

Boravišna taksa: od 15 centi do jednog evra

Makedonija

Kazna: Imate pet dana da se prijavite MUP-u, a ukoliko to ne učinite, platićete kaznu od 500 do 1.000 evra.

Dokumenta: lična karta ili pasoš, uz prisustvo domaćina

Boravišna taksa: košta oko pola evra

Crna Gora

Kazna: Potrebno je da se prijavite u roku od 12 sati, u suprotnom vas neodgovornost može koštati i do 600 evra

Dokumenta: ponesite sa sobom dokument sa kojim ste prešli granicu, ličnu kartu ili pasoš

Boravišna taksa: do jednog evra, za decu do 18 godina pola evra

Grčka

Kazna: Ako ste u zemlji duže od 24 sata, morate prijaviti boravak - nema podataka o visini naknade koja se u suprotnom plaća

Boravišna taksa: Od 0,5 do čak četiri evra ako ste u luksuznim hotelima

