KOMŠIJA BURGIJA RANOM ZOROM, MAJSTORI U STANU PORED I NOĆU RAZVALJUJU ZIDOVE, KLINCI ODVRNU MUZIKU... Ove stvari nas u zgradama dovode do LUDILA, ali kad čujete kakvi su ZAPRAVO PROPISI, vaši susedi i nisu tako loši!

Nema ko ne pobesni kada ga ranom zorom, što radnim danima što vikendom, probudi zvuk burgije, bušilice, macole... ili kada majstori do duboko u noć lupaju u stanu kod komšije. Ali kada saznate od koliko sati mogu već da počnu da prave buku, bićete im zahvalni ako s tim sačekaju do 7 sati!

foto: Profimedia

Istraživanja kakvi su propisi po tom pitanju u većim gradovima u Srbiji donose zaključak da je svaki grad priča za sebe, jer propise o tome donose lokalne samouprave.

Tako, primera radi, u Novom Sadu majstori radnim danima mogu da, držeći se kućnog reda, posao počnu već u 5 sati, u Beogradu od 6, dok u Subotici i Nišu moraju da sačekaju 7 sati.

Beograd

Ipak, pre nego što počnu sa radovima, pa i u 6 ujutru, potrebno je da pre toga savladaju određene korake.

foto: Nebojša Mandić

- Najpre morate da se obratite Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove u opštini na kojoj živite, i da pritom tačno navedete šta želite da radite. Oni će proceniti da li radovi spadaju u redovno održavanje, da li i na koji način možete da ih izvodite u svom stanu, i potom će izdati rešenje. Nakon toga, trebalo bi da to rešenje dostavite svom upravniku zgrade, a on će ga okačiti na oglasnu tablu. Tek tada možete započeti radove poštujući, razume se, vreme koje je određeno za odmor – objašnjava Ljubiša Banovački predsednik Udruženja profesionalnih upravnika Beograda.

Kako je navedeno u kućnom redu koji se odnosi na stambene jedinice u prestonici, "stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu (vreme odmora)" od 13 do 17 sati i od 22 do 06, što važi za sve dane, uključujući i vikend. Kako dodaje Banovački, ukoliko radovi podrazumevaju, na primer, pomeranje zidova, potrebno je i da projekat adaptacije bude overen od ovlašćenih firmi koje izvode radove.

Govoreći o iskustvima stanara, Ljubiša Banovački kaže da se dešava da vlasnici stanova prekinu buku nastalu renoviranjem stana na molbu komšija.

foto: Shutterstock

- Iako je dozvoljeno raditi od ranog jutra, to na neki način nije moralno. Mnogi tada spavaju jer im radno vreme počinje od 9 sati, tako da bi ljudi trebalo da imaju malo obzira prema komšiluku. Obično se dešava da, ako se neko požali, radnici prestaju sa radom – objašnjava naš sagovornik.

Subotica

Ako vaš komšija nedeljom od 8 sati ujutru počinje da burgija, ukucava eksere i izvodi razne građevinske radove zbog kojih nemate mira to je u Subotici, svidelo se vama ili ne, njegovo pravo da radi sve do 16 časova. Posle toga mora na pauzu do 18, a onda je slobodan da nastavi sve do 22 sati. Dakle, kućnim redom, kažu u subotičkoj Gradskoj upravi, radnim danima predviđen je odmor od 16 do 18 i od 22 sata do 7 časova, a subotom i nedeljom, od 16 do 18 i od 22 do 8 sati.

foto: Profimedia

- Ako neko krši kućni red treba ga prijaviti komunalnoj inspekciji koja izlazi na uviđaj. Stanar ili bilo ko vrši neke radove može dobiti prvo opomenu, a može i da mu se pošalje građevinska inspekcija koja će utvrditi da li imaju dozvolu za takvu adaptaciju. Trenutna situacija je takva da kada neko prijavi buku komunalnoj policiji ili inspekciji oni ga upućuju na profesionalne upravnike koji mogu da podnesu tužbu. To su mogući scenariji ako neko ne poštuje vreme odmora, ali ako neko pravi buku u vreme koje nije predviđeno za odmor to je, nažalost, njegovo pravo i ne postoji odluka kojom bi mogao da bude sankcionisan – objašnjava profesionalni upravnik.

Za nepoštovanje odluke primenjuju se novčane kazne koje su za fizička lica od 5.000 do 75.000 dinara, dok pravna lica mogu biti kažnjena sa daleko većim iznosima od više stotina hiljada dinara.

Niš

Opštim pravilima kućnog reda u stambenim zgradama koje je donela Skupština grada Niša stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi radnim danima od 16 do 18 časova i od 22 časa do 07 časova narednog jutra. To znači da je u tom periodu zabranjeno pravljenje bilo kakve buke koja prelazi sobnu jačinu, i čuje se u susednom stanu pa i majstori koji rade na izvođenju građevinskih radova u stanovima u to vreme moraju prekinuti svoje aktivnosti. U dane vikenda, popodnevni termin za odmor je isti od 16 do 18 časova, a večernji počinje u 22 časa u subotu i traje do nedelje u 10 časova. Jedino period 31. decembra od 16 časova do 1. januara u četiri časova izjutra se ne smatra vremenom za odmor.

foto: Profimedia

Prema gradskoj odluci, u slučaju porodičnih slavlja, stanari su dužni da postave vidno obaveštenje u zgradi s tim da slavlje ne može trajati duže od jednog časa iza ponoći.

- U pojedinim novijim zgradama zbog tankih zidova stiže više prijava zbog buke pa tako nekada komšije prijavljuju jedni druge i zbog toga što se u njihovom stanu čuje puštanje kazančeta u toaletu ili trčanja deteta - kaže izvor iz Gradske uprave.

Novi Sad

Period dnevnog odmora u Novom Sadu, kada je zabranjeno dizati bilo kakvu buku (vikanjem, trčanjem, skaknjem, igranjem loptom...), određen je od 16 do 18 časova radnim danima i vikendom, noćni odmor je radnim danima od 23 do 5 časova ujutro, dok je vikendom od 23 do 7 sati. I pri obavljanju spoljašnjih aktivnosti, kao što je košenje trave, mora se poštovati vreme odmora. Kućne žurke i slavlja i dalje mogu da traju i u vreme odmora, ukoliko se na vidnom mestu u zgradi postavi obaveštenje, ali ni tada ne mogu trajati duže od sat po ponoći.

foto: Profimedia

Prva adresa na koju se mogu obratiti Novosađani, ako neko od komšija krši gradsku Odluku o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim jedinicama, jeste upravnik zgrade, a potom sledi inspekcijski nadzor ukoliko on ne može da reši probleme stanara. Ako se kršenje kućnog reda nastavi, stanari zovu Građevinsku ili Komunalnu inspekciju. Tim inspektorima upravnik zgrade je dužan da pruži sva potrebna obaveštenja o ponašanju stanara i slučajevima kršenja kućnog reda.

foto: Nebojša Mandić

Od kazni, novčana kazna za pravljenje buke u vreme odmora iznosi 10.000 dinara za prekršioca. U tom iznosu su i kazne za neodgovarajuće izvođenje radova za potrebe stanara, nezaključavanje ulaza, neprijavljivanje stanara, za škrabanje po zidovima i slično. Ukoliko je stanar pravno lice, iznos tih kazni penje se na 50.000 dinara, odgovorno lice u tom pravnom licu plaća 10.000, a preduzetnik 30.000.

(Kurir.rs/Blic/ B.Janačković, Z.Čonkaš, B.Vučković, S.Luković/Foto: Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir