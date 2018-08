TESTERA ME JE KIDALA, VIDEO SAM SVOJE ORGANE: Ispovest Svetislava, drvoseče iz Novog Sela, kome je srce kucalo u rasporenim grudima!

VRNJAČKA BANJA/KRALJEVO - Osetio sam kako me motorna testera seče po grudima. Jednom rukom sam držao drvo, a testera koja mi je bila u drugoj ruci se dva puta vraćala i sekla me. Jedva sam uspeo da je odbacim - ovako je lekarima iz Kraljeva, koji su mu čudesnim podvigom spasli život, prepričao detalje užasne nesreće drvoseča Svetislav Đukić (56) iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje.

Svetislav se nakon veoma uspešne operacije i podviga hirurga i celog medicinskog osoblja bolnice u Kraljevu, oporavlja na Intenzivnoj nezi. Nije priključen na aparate, svestan je i komunicira sa lekarima. U razgovoru sa jednim od njih, ispričao je šta mu se dogodilo tog dana kada ga je mač motorne testere prerezao ispod srca, i otvorio grudni koš.

Inače, Đukić, koji je uspeo nakon što mu je motorna testera presekla grudni koš, da siđe niz šumu do ambulante, živi potpuno sam i zarađuje od danas do sutra. Tako se i u prošli petak i našao u šumi iznad Ušća, gde je nadničio kao drvoseča i umalo nastradao.

- Otišao je na poziv prijatelja koji je iznajmio kuću u šumi iznad Ušća da seku stabla kako bi sredili tavan. Momak koji je bio sa Svetislavom morao je da se vrati do kućice i on je ostao sam da preseče jedan hrast. Kaže da je u trenutku dok ga je sekao bio u gumenjacima i da se zbog okliznuo. I u onda je samo osetio kako ga testera seče po grudima. Jednom rukom je držao hrast, a testera koja mu je bila u drugoj ruci se dva puta navraćala i sekla ga. Tek posle toga je uspeo da je odbaci - ispričao je ovaj izvor.

Svetislav je ispričao da je i pored toga što ga je testera isekla u dužini od dvadesetak centimetara, i što je presekao plućnu i srčanu maramicu, i zahvatio deo srčanom mišića, i što su se kroz rasekotinu videli ostali unutrašnji organi, uspeo da uzme majicu i da je veže oko rane, i krene niz šumu.

- Išao sam polako dva kilometra i stigao do kuće u kojoj smo stanovali. Našao sam momka i zamolio ga da ode po auto. I tu sam izgubio još neko vreme dok je on došao sa autom i odvezao me do ambulante u Ušću. To je prava istina - ispričao je Svetislav hrabri drvoseča.

U Novom Selu Đukićev poznanik je ispričao da je najvažnije je da tako teške povrede nisu bile kobne po Svetislava i da se nada da će se brzo oporaviti.

- Koliko znam, on nije profesionalni drvoseča, već je fizički radnik. Za život zarađuje tako što nadniči, obavljajući i najteže poslove. Verovatno je i bio u seči šume da bi zaradio neku crkavicu. U selu živi sam, nikada se nije ženio i nema dece - kaže ovaj meštanin Novog Sela.

S obzirom da se tako teške operacije ne rade u bolnici u Kraljevu, okupljen je najbolji tim hirurga i ovaj muškarac je operisan i spašen.

- U trenutku kada smo ga stavili na sto, nismo znali šta je sve oštećeno. Bila bi strašna greška da je pacijent umro na putu do KBC u Kragujevcu. Povrede srca se jako retko operišu u kraljevačkoj bolnici, ali to je bila naša obaveza. Operacija je trajala oko dva sata, a kompletno medicinsko osoblje u operacionoj sali je radilo maksimalno skoncentrisano da bi ga spasili. I uspeli smo - priča Zvonimir Veselinović, načelnik hirurgije u Opštoj bolnici “Studenica” u Kraljevu.

Podsetimo, Svetislav se u petak se povredio u šumi iznad varošice Ušće dok je sekao drva, tako što je pao na uključenu motornu testeru koja je ušla unutar tela, tik pored srca i isekla ga sa strane. Tako ranjen pešačio je nekoliko kilometara kroz šumu, a onda je autom odvezen do Ušća, odakle su ga prebacili u kraljevačku bolnicu.

