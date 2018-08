NASTAVAK ŽIKINE DINASTIJE POTRESA SRBIJU! Prijatelji zaratili oko toga ČIJE JE DETE, HER ŽIKA BRANISLAV pobesneo zbog cele situacije!

Priča o Danijelu Đorđeviću (17) iz Batajnice, koga su roditelji, nakon što su mislili da je nestao, našli kod svoje, kako se tada ispostavilo, trudne šesnaestogodšnje devojke u Kovilju, svakim danom sve više dobija obrise španske serije!

Naime, iako se Danijelov otac Branislav Đorđević prvo obradovao vešću da će dobiti unuče i već je sam sebe prozvao drugim Her Žikom, po uzoru na lik iz filma "Lude godine", njegova supruga i dečakova maćeha Nataša Božović za medije je zatim ispričala da dete zapravo i nije Danijelovo!

foto: Printscreen Facebook

Međutim, Zoran K. (41) iz Kovilja, otac G. K. (16), koja je u petnaestoj nedelji trudnoće, kaže za Kurir da prvi put čuje za ovakve Natašine reči, te da je dete koje njegova ćerka nosi Danijelovo i naglašava da je dečak kod njih svojevoljno došao u kuću.

- Znali smo da nam je ćerka trudna, jedva nam je rekla pre nekih mesec dana... Međutim, ni za živu glavu nije htela da kaže ko je otac. Ona i Danijel se znaju već dve godine i prvo ga je predstavljala kao najboljeg druga, a na kraju se ispostavilo da se zabavljaju od novembra prošle godine. Ona nas je pozvala u petak uveče da pita da li Danijel može da prespava kod nas jer je propustio poslednji autobus za Beograd i mi smo joj to dozvolili - kaže Zoran za Kurir i navodi da je zatim njegova žena videla kako se informacija o Danijelovom nestanku širi na društvenim mrežama.

Prema rečima budućeg dede Zorana, Danijel je uporno negirao da je pobegao od kuće.



- Oboje su znali da njega traže roditelji, tvrdili su da to jeste Danijel na slici, ali da on ima drugo prezime! On je ovde došao svojevoljno, niko ga nije terao ili otimao. Moja žena je, ipak, odlučila da pozove Danijelovog tatu i roditelji su došli po njega. Bili su iznenađeni kada su saznali za trudnoću. Oni su zatim otišli za Beograd i mi smo u kontaktu sa njima, čujemo se i dogovaraćemo se. Ćerka se oseća dobro, mi je vodimo po lekarima, zasad trudnoća dobro protiče... Ćerka mora još školu da završi, ima brata blizanca koji joj puno pomaže - kaže Zoran i dodaje:

- Ništa se još ne zna, ne znam ni sam da vam kažem kako se osećam... Kada mi je ćerka zatrudnela, promenilo joj se ponašanje, bila je nervozna i mi smo odmah primetili da se nešto dešava. Prvo sam se uplašio i pomislio da se drogira! Bolje da je trudna nego da se drogira. Sve će na kraju biti dobro.

foto: Dragana Udovičić

Zoran K:

Malo su požurili, ali su zaljubljeni Zoran K. kaže da će njegova ćerka do kraja trudnoće ostati u njihovom porodičnom domu u Kovilju.

- Mora zbog lekara pre svega, ovde joj se vodi trudnoća, ja i supruga joj pomažemo. A za posle ne znam, da li će živeti zajedno, da li će biti u Beogradu ili ovde... Oni su mladi, zaljubljeni, požurili su malo - kaže Zoran.

Her Žika:

Neću da pišete dok traje istraga! foto: Dragana Udovičić Prema pisanju beogradskih medija, Danijelova maćeha Nataša Božović izjavila je da je devojka sama pozvala Danijela i navodno mu rekla da dete nije njegovo, a da se njen sin trenutno oporavlja od šoka. Kada smo juče pozvali Danijelovog oca i potencijalnog Her Žiku Branislava, on nam je uz viku poručio da ništa ne pišemo i da ne može ništa da priča dok "traje istraga", uz opasku da "neće da se izražava o novinarima".

Kurir.rs/Jelena Pronić

Kurir

Autor: Kurir