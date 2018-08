POTRAGA ZA DANIJELOM (17) IZ BEOGRADA SREĆNO OKONČANA: Pobegao od kuće, otac ga našao u Kovilju, ali tu nije bio kraj ŠOKOVIMA

Otac koji je dva dana bio van sebe, konačno je video sina - živog i zdravog. A onda je usledio još jedan šok.

"Eto, ja sam sada kao her Žika iz filma "Lude godine". Saznao sam da ću da postanem deda. Danijel je pobegao od kuće kod devojke jer nije znao kako da nam kaže da je ona trudna. Ne mogu da vam objasnim kako se osećam", rekao je otac Branislav sav ushićen za dve lepe vesti koje su ga umalo koštale zdravlja.

Kako kaže Branislav, majka devojke je videla fotografiju na Fejsbuku i pitala je Danijela da li je to on, što je on negirao. Majka je sumnjala da se ipak radi o tom momku kog traži cela Srbija i nazvala je Danijelovog oca.

"Nazvala me je žena i rekla: "Ja ne znam kako da vam kažem, ali vaš sin je kod nas". Seo sam u automobil i u rekordnom roku stigao do Kovilja. Evo sad svi sedimo zajedno i izvlačimo im reči iz usta. Nisam ljut, ne znam šta osećam, ali im pričamo da ne treba ni da kriju, ni da se stide. S kime će pričati, ako ne sa roditeljima.

Otac momka koji je pronađen rekao je da je video najgori scenario - da je Danijel proboden nožem. Na svu sreću, sve se dobro završilo, a ovo je apel mladima da probleme rešavaju sa roditeljima, transparentno, a ne bežeći od problema u svakom smislu te reči.

Da podsetimo, Danijel otišao je prekjuče iz kuće sa određenom svotom novca, navodno da iznajmi stan na Novom Beogradu. Porodica ga je svuda tražila, prijavila policiji nestanak, a mobilni nije odneo sa sobom.

(Kurir.rs/Telegraf/Foto: Printscreen/Facebook)

Kurir

Autor: Kurir