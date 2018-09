POČEO DRUGI UPISNI KRUG NA DRŽAVNIM FAKULTETIMA, ALI SLABO INTERESOVANJE: Neki fakulteti neće popuniti ni budžetske kvote

Da državnim fakultetima u Srbiji počeo je drugi upisni krug, ali je malo interesovanje kandidata. Mnogi fakulteti na kojima je ostalo slobodnih mesta neće popuniti čak ni budžetske kvote. Predaja dokumenata počela je juče i završava se danas, dok je prijemni ispiti, na većini fakulteta, zakazan za sutra i prekosutra 5. i 6. septembra .

Na Univerzitetu u Beogradu nakon prvog upisnog kruga ostala su 2.914 slobodna mesta, 890 na budžetu i 2.024 samofinansirajućih.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na Poljoprivrednom fakultetu 117 budžetskih i 276 samofinansirajucih, zatim na Filološkom 108 budžetskih i 257 samofinansirajucih, Šumarskom 83 budžetska i 141 samofinansirajuće mesto.

Kvote u prvom krugu nisu popunili Ekonomski i Pravni fakultet, gde je ostalo 362, odnosno 339 slobodnih mesta.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. Branislav Boričić kaže da je juče i danas na tom fakultetu prijavljeno 34 kandidata i da kvote neće biti popunjene. Kako kaže, nakon prvog upisnog kruga ostalo je dosta samofinansirajućih mesta za trogodišnje studije, dok su kvote za četvorogosdišnje studije popunjene.

Na Univerzitetu u Novom Sadu za drugi upisni krug na fakultetima ostalo je 2.854 slobodnih mesta i to 815 budžetskih i 2.039 samofinansirajucih. Najviše slobodnih mesta ostalo je na Fakultetu tehničkih nauka 484 i to 104 budžetska i 380 samofinansirajućih. Mesta ima i na Pravnom fakultetu gde su ostala tri budžetska i 379 samofinansirajućih mesta. Na Prirodno- matematičkom fakultetu ima 354 slobodna mesta i to 216 budžetskih i 138 samofinansirajućih.

Prodekan za nastavu Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu prof. Tatjana Pivac kaže da se na PMF prijavilo 30 budućih brucoša, da je interesovanje manje nego prošle godine kada se prijavilo 47 studenata.

Koliko će slobodnih mesta ostati na tom fakultetu znaće se kada se završi drugi upisni krug. Na univerzitetu u Nišu ostalo je 1.598 mesta i to 436 budžetskih i 1.162 samofinansirajuća. Najviše slobodnih mesta ostalo je na Ekonomskom, Pravnom, Mašinskom i Građevinsko- arhitektonskom fakultetu.

Dekan Mašinskog fakulteta u Nišu prof. Nenad Pavlović kaže da je ove godine mnogo manje interesovanje kandidata u odnosu na prošlu.

Za dva dana, kako kaže, stiglo je svega pet prijava, te će sigurno na smeru Mašinsko inženjerstvo ostati dvadesetak budžetskih i još toliko samofinansirajućih mesta. Na Univerzitetu u Kragujevcu za septembarski upisni krug ostalo je 1.373 slobodnih mesta i to 411 budžetskih i 962 samofinansirajuća. Najviše mesta ima na Pravnom i Ekonomskom fakultetu, ali i na Prirodno- matematičkom, Fakultetu tehničkih nauka.

Na državnom univerzitetu u Novom Pazaru mesta ima za još 251 studenta. Najviše slobodnih mesta ima na departmanima za matematičke, ekonomske, tehničke nauke.

