POSLE BURNOG REAGOVANJA JAVNOSTI NA IZJAVU SLUŽBENICE MILENE: Njene reči podelile su Srbiju! Važi za vrsnog stručnjaka, ali ako bude kažnjena to će biti ovako! (ANKETA)

BEOGRAD - Na koji način će biti sankcionisana Milena Antić Janić, načelnica Odseka za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici pri Ministarstvu za rad, u sredu niko od nadležnih nije imao zvaničan odgovor.

Ministar Zoran Đorđević je posle burne reakcije javnosti na njenu izjavu da su "poslodavcima žene potrebne da rade, a ne da idu na bolovanje", ekspresno reagovao i najavio da će ona zbog ovih reči izgovorenih na nacionalnoj televiziji morati da snosi posledice, pišu Novosti.

Međutim, o kakvoj kazni je reč i da li će je uopšte biti, odlučiće disciplinska komisija.

Kako je listu nezvanično rečeno u ovom Ministarstvu, Mileni Antić Janić bi najverovatnije mogla biti umanjena plata u naredna tri meseca, a u najgorem slučaju može biti smenjena sa mesta načelnika Odseka.

Prilikom preduzimanja mera komisija, koja odlučuje, vodi računa i o dosadašnjem radu zaposlenog i uzima u obzir sve pozitivne i negativne strane iz prethodnog perioda.

Milena Antić Janić je dugi niz godina službenica Ministarstva za rad i važi za vrsnog stručnjaka u oblasti populacione politike. Na mestu načelnika je poslednjih pet godina i učestvovala je u izradi Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

A šta kaže ministar?

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas da će posebna komisija predložiti kaznu za službenicu njegovog ministarstva Milenu Antić, a da će on kao ministar doneti krajnju odluku o posledicama izjave koju je prethodnih dana dala.

Antićeva je u Beogradskog hronici pre nekoliko dana, između ostalog, rekla: "Nijedan poslodavac neće zapošljavati takvu ženu (koja se danas zaposlila, a sledećeg dana zatrudnela). Njemu je žena potrebna da radi. Zasnivate radni odnos da biste radili, a ne da sutra odete na bolovanje".

"Obavili smo razgovor sa službenicom, dobio sam uverenje da je to bilo u afektu, da je atmosfera bila takva, da je to jedna nesrećna izjava i da je jedna reč učinila da to bude pogrešno, što nju naravno ne abolira... Državni službenici ne smeju takve stvari da govore pogotovo u okolnostima gde vlada i predsednik pokusavaju na sve načine da promene demografsku sliku i kažemo da je to najbitnije", rekao je Đorđević za TV Pink.

On je naveo da zakonska procedura nalaže da se u ovoj situaciji oformi komisija koja će da predloži konsekvence i mere. "Posle izveštaja komisije i tog uviđaja, ja ću da prihvatim ili ne prihvatim predlog komisije za kažnjavanje. To je procedura i to će biti u skladu sa zakonom", rekao je ministar.

On je naveo da kada službenici koji rade u ministarstvima javno nastupaju u ime vlade, moraju da govore u skladu sa onim što je politika vlade i države u svim oblastima.

"Ja da imam ženu koja bi došla kod mene na posao i da znam da ima sve vrednosti i kvalitete i kaže da planira da rodi dvoje dece, bio bih srećan da je zaposlim, jer kad se vrati sa porodiljskog, znam da ću imati kvalitetnog radnika i sigurno će moj posao dobiti na kvalitetu", rekao je Đorđević.

Kako je istakao, "to je poruka svim poslodavcima da se tako ophode i da zapošljavaju najkvalitetnije ljude i da ne gledaju šta će biti u budućnosti".

On je naveo podatak da se godišnje u Srbiji rodi 65.000 dece, što je nedovoljno, jer bi bilo potrebno dvostruko više od toga, kako bi se promenila demografska slika Srbije. Ministar je podvukao da je natalitet cilj broj jedan i da će biti nastavljeno da se radi na tome da položaj majki u Srbiji bude bolji iz dana u dan i da se rađa što više dece. U avgustu je bilo 45.000 žena na porodiljskom odusustvu, izneo je podatak ministar.

Što se tiče prava na roditeljski dodatak, Đorđević je rekao da 62.000 porodilja ima pravo na taj dodatak, a 163.000 majki na dečiji dodatak. Kako je kazao, ide se u u pozitivnom pravcu i iz godine u godinu izdvajaće se sve više novca za te namene.

On je naveo da će se menjati Zakon o finansijskog podršci porodici s decom jer je cilj prilagođavanje novim okolnostima i novim merama. Upitan o najavama da će penzije biti veće od oktobra, Đorđević je rekao da je veoma bitno da će i penzije biti veće.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je jutros da će u Srbiji od 1. oktobra biti "nikada veće penzije", kao i da će u javnom sektoru do kraja godine biti povećane plate. "Predsednik je rekao da moramo voditi računa o njima (penzionerima). Vidimo da će država imati veće mogućnosti, to nije kraj, samo početak i želimo da penzije budu daleko veće, istakao je Djorđević.

