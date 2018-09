SAGA IZ MAČAJEVACA DOBILA NOVI PREOKRET! RASPOP PROGOVORIO: Jasmina je sama došla kod mene, majka ju je tukla! NALAZI GINEKOLOGA OTKRILI NEŠTO NEVEROVATNO

Na celu aferu oko slučaja raščinjenog sveštenika Miroljuba Šćepovića iz Mrčajevaca, koga je javnost optužila da je imao seksualnu aferu sa svojom bratanicom - devetnaestogodišnjom Jasminom S. iz istog mesta, da je devojku drogirao i zatočio u svojoj kući, stavila je tačku dr Dušica Isailović, ginekolog-akušer u čačanskom Domu zdravlja, koja je posle pregleda devojke konstatovala da je ona - nevina.

Nezvanično se saznaje da je Jasmina smeštena u sigurnu kuću u Čačku, da je policija zabranila viđanje sa ocem i majkom, pošto je policiji prijavila da su je roditelji fizički maltretirali, te da je zbog toga i zatražila zaštitu od Miroljuba, brata od ujaka njenog oca P. S.

Miroljub za "Novosti" govori da su svojim činjenjem pojedinci zauvek upropastili život jedne devojke, kao i njega i njegove porodice.

"Jasmina je svojevoljno pre desetak dana došla kod mene u kuću, i to sa mojom ćerkom. Tada mi je ispričala da ju je majka bezbroj puta pretukla, da joj je upaljačem palila kosu, da je ujutru budi tako što je poliva hladnom vodom... Naježio sam se od tih priča i zato sam rešio da slučaj prijavim policiji i da je zaštitim", kazao je Miroljub.

Po povratku u Čačak, Jasmina je smeštena u sigurnu kuću, a njenim roditeljima zabranjen je svaki vid komunikacije sa njom. Nekoliko desetina Mrčajevčana se potom okupilo ispred kuće Miroljuba i njegov dom držali pod opsadom, optužujući ga za blud, drogiranje Jasmine, kao i za organizovanje raznih sektaških obreda u njegovom domu. Nesrećna devojka je sama odlučila da uradi ginekološki pregled, kako bi javnosti dokazala da je priča o seksualnom činu sa njenim stricom potpuna izmišljotina.

"Gnusna je laž da sam zavodio maloletnice i da sam preprodavao drogu i oružje, kao i da sam osnovao nekakvu sektu. Svi će zbog takvih neistina odgovarati pred sudom. Žalosno je što je Jasmina na ovakav način morala da dokaže njihove bezočne laži, ali to je bio jedini način", rekao je Miroljub, naglašavajući da je službu sveštenika prekinuo nakon neslaganja sa crkvenim ocima o uvođenju novotarija u služenje.

- Hteli su da me linčuju, tukli su me, umalo ubili. Želeo sam samo da pomognem i zaštitim Jasminu. Imam troje dece i tako nešto, za šta su me optuživali, ne bi mi palo na pamet.

Pretučen u Podgorici

- Jasmina je pri dolasku u moju kuću molila da odemo negde iz Čačka, jer se plašila za svoju sigurnost, pa smo tako otišli u Crnu Goru. Tamo su nas, pronašli njen otac i njegovi prijatelji i brutalno me pretukli, a nju su stavili u gepek i odvezli. Ubrzo ih je uhapsila podgorička policija i sve ih privela.

(Kurir.rs/Večernje novosti, V.Ilić/Foto: Kurir, Privatna Arhiva)

Kurir

Autor: Kurir