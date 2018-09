SREĆAN PUT! LEPO VREME POGODNO ZA SAOBRAĆAJ: Vozači, pažnja, ovo su ipak deonice koje zbog radova treba izbegavati

Kalendarski, poslednji dani leta donose stabilno vreme s prijatnim dnevnim temperaturama koje osim vozačima, kojima ovakvi uslovi pogoduju, a koje koriste i putari za redovno održavanje i popravaku puteva, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

foto: Dragana Udovičić

Na pojedinim putevima vrši se obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije, na nekim deonicama radi se na zameni dotrajalog asfalta, popravljaju se i oštećenja na kolovozu koja su nastala u letnjim mesecima, uređuju bankine, obezbeđuju kosine, ali i saniraju klizišta. AMSS upozorava da to često dovodi do usporene vožnje zbog koje je vozačima potrebno dodatno strpljenje, uz više pažnje i prilagođeni način vožnje privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi.

Od danas do 21. septembra zbog radova na zameni oštećenog asfalta na putu iuzmeđu Obrenovca i Beograda (državni put I B reda broj 26), na deonici između Umke i Bariča, saobraćaj će se odvijati usporeno naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć odgovarajuće saobraćajne signalizacije.

Od danas će se izvoditi radovi u na državnom putu II A reda broj 149, na državnom putu II A reda broj 149, Bulevar patrijarha Germana (Avalski put) na uglu sa Ulicom Vase Čarapića (Opština Voždovac).

foto: Marina Lopičić/Ilustracija

Takođe od danas do 19. septembra, u vremenskom periodu od 09.00 do 14.00, izvodiće se radovi na redovnom održavanju na delu državnog puta I A reda broj 1, na deonici od Plavog mosta do petlje "Lasta", u smeru ka Nišu.

Radovi će se izvoditi u srednjem pojasu sa pomeranjima i u toku izvođenja radova na tom delu puta za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva (preticajna) saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom (srednjom) i krajnjom desnom (zaustavnom) saobraćajnom trakom.

foto: AP/Ilustracija

Od 12. do 20. septembra zbog radova na montaži rasvetnih stubova u središnjem delu kolovoza, na auto-putu Beograd - Novi Sad, u zoni naplatne stanice Novi Sad jug (državni put I A reda br 1) za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, u smeru od Subotice ka Beogradu, a saobraćaj će se odvijati desnom (voznom) saobraćajnom trakom.

