PRELEPA MARIA DOŠLA NA FESTIVAL, ZAVOLELA BEOGRAĐANINA I OSTALA: Argentinka luda za ćevapima i projom, a najviše za duhom Srbije

Rođena i odrasla u Buenos Ajresu, već tri godine živi u Beogradu, gde je pronašla ljubav jednog Beograđanina i zaljubila se u srpski način života, koji se, kako kaže, ne razlikuje mnogo od argentinskog.

To što se tango intenzivno i svakodnevno pleše u Beogradu samo je još jedna sličnost koju naš grad ima sa dalekim Buenos Ajresom. Posebnu vezu između ova dva grada pravi Argentinka Marija Ines Bogado.

U pauzi letenja, nastupanja po čitavoj Evropi i držanja tango radionica, ona živi u Beogradu, u kojem je pronašla najlepši ljubavni tango zagrljaj. Vrlo jednostavno - došla je pre pet godina na tango festival, pre četiri godine se zaljubila u jednog Beograđanina i već tri godine živi ovde. A ipak, rodni Buenos Ajres prepoznaje na svakom koraku...

"Beograd je veliki grad, otkrivam ga svakodnevno i vidim da u sebi ima svašta argentinsko. Volim Skadarliju i Bajlonijevu pijacu. To je ta kombinacija na koju sam navikla, duh istorijskog, bučnog i veselog. Takav je nekad bio Buenos Ajres", počinje Marija svoju priču u kojoj se prepliću dva grada i dve velike ljubavi.

Posebno, kaže Marija, uživa u tome kako se ljudi ovde druže i žive.

"U Srbiji, kao i u Argentini, svi vole noćni život i izlaske. Sviđa mi se to vaše neobavezno „hajde na kafu“ i to koliko se ljudi druže, koliko je društveni život aktivan. I stari i mladi vole da se šale i to je još jedna sličnost s Argentincima. U ostatku Evrope ljudi popiju kafu za deset minuta i raziđu se, a ovde se sedi, priča, upoznaje, druži... - nabraja Marija stvari bez kojih ne bi mogla.

Odrastala uz tango

Kao mala, želela je da bude učiteljica folklora, a odrastala je slušajući na radiju tango, koji je volela njena baka. Kada je sa 17 godina naučila prvi tango korak, znala je da želi samo da pleše i da što više ljudi podučava toj lepoti. Danas je svetska prvakinja u salonskom i vals tango stilu.

"Tango je deo mog života. To je moj posao, ali i način da izrazim emocije u zagrljaju s drugim ljudima. Kad se rasprše predrasude o tom plesu, svi otkrivaju ono što je u svakom biću najdragocenije - emocije. Kad uđeš u zagrljaj, zatvoriš oči, to je baš intimno, ali ta intimnost nema veze sa seksualnošću. Tango su osećanja u tebi. Možeš i da ne poznaješ osobu sa kojom igraš, ali kad slušate muziku zajedno, to motiviše tvoja osećanja i tako ih otkriješ.

Osećaš se srećno, poletno, razigrano. Nekad je toliko romantično i nežno biti u zagrljaju, da ti dođe da se rasplačeš. Muzika je između vas, osećaš samo da vaša tela plešu, sama s osećanjima. Zato se tango tako strastveno voli i pleše", objašnjava Marija tajne ovog očaravajućeg plesa kojem je veoma posvećena.

Svekrvina proja

Marija Ines Bogado zaljubila se prvo u ljude, pa u grad, a onda otkrila sve te divne ukuse...

"Muškarci su zgodni i sviđa mi se što poštuju žene. Džentlmeni su, ali kako moj dečko objašnjava, na neki balkanski način. Sviđa mi se energija i kad pričaju, tako se unesu i veruju u to što govore. Ipak, u Beogradu, osim svog dečka, najviše volim kako njegova majka sprema proju", smeje se Marija Ines, koja voli i ćevapčiće, i gibanicu, i sve najlepše iz Srbije, a najviše jednog Beograđanina.

(Kurir.rs/Blic/Željka Mrđa/Foto: Printscreen/Facebook)

Kurir

Autor: Kurir