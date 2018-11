LOTO GROZNICA TRESE SRBIJU, KOME ĆE VEČERAS OTIĆI 5 MILIONA EVRA: Ovaj horoskopski znak ima najviše šansi, a ovaj broj je izvučen najviše puta?! IGRA SE I PANTIĆEVA KOMBINACIJA

Najveća loto premija do sada

BEOGRAD - Najveća loto premija do sada u Srbiji od neverovatnih 4,95 miliona evra mogla bi da ode u ruke nekom od srećnih dobitnika u večerašnjem izvlačenju.

Prema procenama, skoro pola miliona ljudi u Srbiji pohrli na trafike čim potencijalni dobitak "dogura" do miliona ili više, a danas će imati priliku to da učine do 18 sati.

Od kada je lutrije ljudi razbijaju glavu kako da povećaju svoje šanse da se obogate preko noći. Potežu za raznim "cakama", barem veruju da će tako biti veća verovatnoća da će osvojiti sedmicu. Da li zaista postoji strategija za to ili je ipak u pitanju čista sreća?

Načini odigravanja koji povećavaju šansu za dobitak u lotou podrazumevaju odigravanje loto sistema, poručuju iz Državne lutrije Srbije.

- Odigravanjem loto sistema menja se verovatnoća dobitka. Ukoliko naš igrač uplati jednu loto kombinaciju u iznosu od 80 dinara, šansa za dobitak je 1 prema 15.380.937. Odigravanje sistema, podrazumeva sistemski listić, na kome je odigrano osam do 17 od mogućih 39 brojeva.

foto: Zorana Jevtić

Na primer, ukoliko se igra sistem od osam brojeva od mogućih 39, može se odigrati osam kombinacija. Ukoliko se igra sistem od na primer 12 brojeva, moguće je odigrati 792 kombinacije. Ukoliko se naš igrač opredeli za sistem od maksimalnih 17 od 39 brojeva, šanse za dobitak povećava 19.448 puta - objašnjavaju iz Lutrije.

Ali i dodaju, da bi uplatio maksimalni broj sistemskih kombinacija - 17 od 39, igrač treba da uloži 1.555.840 dinara. Prema njihovim statistikama, u proseku se uplaćuju tri kombinacije po jednom tiketu.

Naravno, čim je u igri veći novac samim tim i više građana hrli na prodajna mesta smišljajući cifre ili "u hodu" ili odlaze sa onim već pripremljenim.

- Igrači igre na sreću loto, vrlo često imaju svoje stalne, srećne kombinacije. To su uglavnom datumi rođenja članova porodice, godišnjice braka, kućni brojevi... - dodaju naši sagovornici.

Međutim, koja je verovatnoća da baš ta kombinacija i bude izvučena... Tako je godinama bila popularna "Pantićeva kombinacija" iz filma "Tesna koža 2". Reč je o kombinaciji brojeva 8, 16, 23, 27, 32, 35, 37, koja se u kultnom filmu ukazala tašti Dimitrija Pantića.

foto: Dragan Kadić

- Igram loto već dve godine, povremeno. Jedino što je sigurno je da uvek uplaćujem istu kombinaciju. To su brojevi koji predstavljaju datume rođenja najbližih članova moje porodice. Do sada nisam ništa dobila, što ne znači da neću, ali kombinaciju svakako ne želim da menjam - kaže jedna od takmičarki.

Datumi rođendana, venčanja, diplomiranja, ukršteni s ukazanjima u snu, slučajnim brojkama i raznim "matematikama" prave ili nesrećne brojeve a kako dobitna obećana suma raste tako u Srbiju stižu igrači iz okolnih zemalja da uzmu oni "kajmak".

foto: Zorana Jevtić

Ribe najsrećnije, a broj 23 je najčešće izvlačen

Da li zbog čuvene teorije broja 23, po kojoj je 2007. godine snimljen i film u SAD ili zbog nečeg drugog ovaj broj je izuzetno popularan u igri na sreću loto. Gotovo da nema kombinacije u koju se i on nije "uvukao".

Osim toga, jedan horoskopski znak, prema zvaničnim statistikama, pokazao se kao izuzetno srećne ruke!

- Najčešće izvučeni broj je 23, a najsrećniji horoskopski znak jesu - ribe. Među loto dobitnicima više je muškaraca, a najviše sedmica izvučeno je u Beogradu - kažu iz Državne lutrije Srbije.

foto: Zorana Jevtić

Najčešće kombinacije

Oni dodaju da postoje tri kombinacije brojeva koje ljudi najčešće uplaćuju i to su: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kao i 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

(Kurir.rs/Blic/Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir