OSNOVALI NOVO UDRUŽENJE: Zahtevaju nižu cenu tehničkog pregleda

Odluke da provizija za prodaju polisa od auto-odgovornosti bude pet odsto od vrednosti polise uticala je na to da dođe do poskupljenja tehničkog pregleda sa 3.000 na 5.000 dinara, što je izazvalo buru i nezadovoljstvo u preduzećima i agencijama te rezultiralo formiranjem novog Udruženja osnivača tehničkih pregleda i agencija za registraciju Srbije (Utas).

- Na ovaj korak smo se odlučili jer postojeće asocijacije i udruženja nisu na zadovoljavajući način štitili interes naše struke. Zbog toga smo osnovali novo udruženje, koje će se zalagati za potrebe agencija i klijenata, ali i za to da cene tehničkog pregleda budu niže i da se napravi jedinstvena cena pregleda u celoj Srbiji - rekao je za Kurir Zoran Peševski, predsednik Upravnog odbora novoosnovanog udruženja i vlasnik Auto-centra "Zoki" iz Pančeva, koji se već 27 godina bavi ovim poslom.

foto: Zorana Jevtić

On dodaje da se u udruženje Utas za samo nekoliko dana učlanilo preko 600 privrednih subjekata.

- Mi u Utasu ćemo, u saradnji s MUP, Ministarstvom finansija i, nadamo se, Udruženjem osiguravača Srbije, aktivno i ubrzano raditi na iznalaženju rešenja za sve poteškoće koje u ovom trenutku remete rad preduzeća koja se bave tehničkim pregledom i agencija za registraciju vozila - istakao je predsednik upravnog odbora Utasa.



Brojka

1.7 hiljada privrednih subjekata koji se bave tehničkim pregledom ima u Srbiji

Kurir.rs/ M. B./ Foto: Zorana Jevtić

