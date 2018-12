STEFANOVIĆ: Istražujemo pretnje novinarki Studija B, kao i požar u kući novinara u Vrčinu

Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je danas da će MUP istražiti pretnje novinarki Studija B Barbari Životić i napad na kuću novinara Milana Jovanovića u Vrčinu i poručio da će svi koji prete i upotrebljavaju fizičko nasilje biti kažnjeni.

Na pitanje novinara kako komentariše "nove pretnje koje su stigle od strane Đorđa Višekrune, koji je više puta pretio smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a sada preti silovanjem novinarki Studija B Barbari Životić", Stefanović rekao da najoštrje osuđuje svaku pretnju i nasilje.

"Ono što se događa i Barbari Životić i te pretnje njenom životu su užasne i policija i tužailaštvo će to istražiti. Kao i napad na kuću Milana Jovanovića i paljenje njegove kuće je nešto što je za najoštriju osudu i policija i tužilaštvo moraju da dođu do rezultata. To su stvari koje su nedopustive u našoj zemlji", rekao je Stefanović.

Istakao je da se zalaže za pooštravanje sankcija i za to da se pronađu načini da odgovaraju svi oni koji se drznu da upotrebe fizičko nasilje.

Kaže da se u školama mora mnogo više raditi na prevenciji nasilja i da će država "pokazati da će oni koji prete silovanjem i vesanjem i na druge načine i koji se drznu da upotrebe fizičko nasilje i pale drugima imovinu, biti pronađeni i kažnjeni oštrim zatvorskim kaznama".

Stefanović je dodao da takva vrsta pravde mora biti biti dostižna.

"MUP osuđuje svaku vrstu nasilja i ne postoji nijedan slučaj koji je manje ili više prihvatljiv, svako nasilje je neprihvatljivo i pozivam celo društvo da ne postoje razlike u tome da li im se sviđa kako izveštava neki novinar, pa da prete silovanjem ili smrću i da to prema nekom bude prihvatljivo, a prema nekom drugom neprihvatljivo. Svako nasilje i pretnja moraju da budu jednodušno osuđeni".

Na pitanje šta može da kaže o napadu na novinara u Vrčinu, Stefanović je rekao da je istraga u toku, ali da je izvesno da je požar namerno izazvan, kao i da postoji još nekoliko činjenica i okolnosti koje su poznate, ali da se sada proveravaju.

Kaže da je nova informacija to da je uzeta izjava od Jovanovića u policiji i da će danas i sutra biti salušano još nekoliko osoba po zahtevu tužilaštva, na koje je ukazao Jovanović i na koje policija sumnja.

Ministar je poručio da policija mora brzo da reši taj slučaj i pokaže snagu države, tako što će pronaći te ljude.

Zamenik načelnika Policijske stanice Grocka Radosav Šćekić je ranije izjavio da policijski službenici te stanice intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti koje su dovele do požara u Vrčinu, u garaži M. J. (1950), bivšeg pripadnika MUP-a, a koji je izjavio da sada piše tekstove za jedan lokalni portal.

Iz za sada nepoznatih razloga, došlo je do požara u garaži kuće koja je vlasništvo M. J. koji se nakon toga proširio i na prizemlje kuće.

(Kurir.rs/Tanjug)

