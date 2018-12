TRAGIČNO: Zbog antivakcinaša od morbila obolelo 6.000, a umrlo 15 ljudi!

U Srbiji je za nešto više od godinu dana od epidemije malih boginja, bolesti koja je morala biti u potpunosti iskorenjena, obolelo skoro 6.000 i preminulo čak 15 ljudi, a podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je ovo usko povezano sa antivakcinalnim lobijem, koji je harao našom zemljom pre, pa čak i za vreme izbijanja zaraze!

Posebno je alarmantno što je u Srbiji, prema podacima SZO, zabeleženo čak 640 slučajeva zaraze od morbila na milion stanovnika, dok je procenat obuhvata vakcinacijom prošle godine bio 85 odsto. Primera radi, u Velikoj Britaniji, gde je bilo 92 odsto vakcinisanih, zaraženih je bilo tek 14, 4 na milion stanovnika.

Da podsetimo, na društvenim mrežama i u pojedinim medijima svojevremeno se sve glasnije čuo tzv. antivakcinalni lobi, koji je tvrdio da MMR vakcina, koja štiti od morbila, zaušaka i rubeola, izaziva autizam kod dece.

Neki su im, nažalost, poverovali, dok su drugi zbog toga platili glavom...

Infektolog Dragan Delić kaže da je neprihvatljivo i neprirodno da se, pored besplatne i dostupne vakcine koja apsolutno štiti od bolesti i nema neželjenih efekta, neki ljudi i dalje ne vakcinišu.

- Tu je na jednoj strani vakcina koja štiti, a imamo moguće komplikacije morbila koje nismo viđali i nakon kojih dolazi do smrtnog ishoda... Gde je onda dilema? Nije to bezazlena bolest, koliko je samo ljudi umrlo... Ti ljudi bili bi živi danas da su bili zaštićeni. Izgubili smo ljudske živote na pravdi boga! Meni kao lekaru i čoveku je to nepojmljivo, da ljudi umiru, a bolest može da se spreči - kaže Delić i dodaje da odgovornost snose i roditelji i pedijatri.

Epidemiolog Radmilo Petrović objašnjava da se virus morbila lako prenosi i da je za kolektivni imunitet potrebno da bude vakcinisano najmanje 95 odsto populacije.



- Nema rešenja problema bez vakcinacije dece, čak i starije dece koja nisu primila dve doze, u sedmoj godini treba da sledi revakcinacija. Od kada je počela da se sprovodi vakcinacija, 1971. godine, masa odraslih je vakcinisana samo jednom dozom. Nisu samo deca ugrožena već i oni stariji koji nisu primili dve doze vakcine ili koji su primili pre više godina. Vakcinacija je jedina strategija - kaže Petrović za Kurir.



Brojke

5.780 obolelo je u Srbiji od oktobra 2017. godine

20 godina je prošlo od kada su morbile odnele poslednji život u Srbiji

15 dana je bila stara najmlađa osoba zaražena morbilama

94 odsto obolelih bilo je nevakcinisano ili nepotpuno vakcinisano

33 odsto pacijenata bilo je hospitalizovano

585 ljudi je kao komplikaciju dobilo upalu pluća, a dve upalu mozga

Saslušanja u policiji

Epilog nepoznat Tokom marta ove godine je, u beogradskoj policiji po krivičnoj prijavi koju je podiglo Više javno tužilaštvo, saslušano više ljudi koji su javno apelovali na roditelje da ne vakcinišu svoju decu MMR vakcinom. Među njima su bili Slađana Velkov, Jelena Karleuša, Miroljub Petrović, Maja Volk i Mirjana Bobić Mojsilović, Todor Jovanović, Maja Sovilj... Antivakcinaši su saslušani nakon što je grupa od 270 roditelja podnela krivičnu prijavu zbog širenja straha i panike od vakcine i pojave epidemije morbila, međutim, epilog i dalje nije poznat javnosti.

Ove godine najviše zaraženih morbilama u 21. veku

List Gardijan je analizirao podatke Svetske zdravstvene organizacije, koji pokazuju da je ove godine širom Evrope zabeleženo oko 60.000 slučajeva zaraze malim boginjama, što je dva puta više nego prethodne godine i najviše u ovom veku. Zabeležena su i 72 smrtna slučaja, što je takođe dva puta više nego 2017. godine. Vitenis Andrijukaitis, evropski komesar zdravlja, optužio je desničarske populističke političare za neodgovornost, širenje lažnih vesti o bezbednosti vakcinacije i stvaranju klime pune sumnje.

