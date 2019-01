VUČIĆ U PREDSEDNIŠTVU: 99 odsto sudija časno i odgovorno obavlja posao

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučića je izjavio danas da 99 odsto sudija u našoj zemlji pošteno, časno i odgovorno obavlja svoj posao, ali da i tu, kao i u svakoj profesiji ima kukolja.

Vučić je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost odgovarajući na pitanje novinara da li se sudije plaše kriminalaca i da li ima sprege sudija i kriminalaca, rekao da je njegova obaveza kao predsednika da brani sudije.

"Da li ima, kao i u svakom drugom poslu, kukolja? Ima, kao i kod nas, kao i na svakom drugom mestu", dodao je Vučić. Rekao je da se peta tačka reformi koje će biti sprovedene odnosi izvršenje krivično - pravnih sankcija.

"Ponekad nam se dogodi da su nam prekršajne kazne veće i isplativije za državu kad je reč o novčanim kaznama, nego o krivično-pravnim sankcijama. A, da ne govorim o svim mogućim marifetlucima oko izdržavanja kazne, kako se zloupotreboljavaju nanogice i mnoga druga čuda".

Vučić je poručio da će se država i time pozabaviti i rešiti veliki deo tih problema, kao i da će građani moći da vide ogromne pomake narednom periodu. "To ćemo sve da rešimo u narednih 20 dana", dodao je on.

Na komentar novinara da veliki broj počinilaca beži i skriva se na KiM i da li može Srbija nešto tu da učini, predsednik je kazao da je, što se tiče KiM i drugih teritorija na kojima se kriminalci slobodno kreću, mnogo veći problem što ne može lako da se dođe do optužbenog akta zbog nedostatka dokaza.

"Je l' ima neko ko ne zna Filipa Koraća? Nije to od juče, ali smo tek od pre nekoliko nedelja uspeli da pronađemo za šta je sve i kako odgovoran i da imamo za to potvrde živih ljudi. Znate, to su ljudi koji su profesionalni kriminalci i ubice, uklanjaju svoje tragove i potrebno je vreme, l država je uspela to

to da reši".

Vučić ističe da je posebno zadovoljan što je država uspela da reši slučaj upada u iznajmljeni stan novinara Milana Jovanovića iz Vrčina.

