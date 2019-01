VUČIĆ UŽIVO IZ PREDSEDNIŠTVA: Kriminalci, zgazićemo vas! Uvodimo DOŽIVOTNU ROBIJU i drakonske kazne za sve nasilnike, silovatelje, ubice, ubice dece i dilere droge! MAFIJU ĆEMO UNIŠTITI (KURIR TV)

BEOGRAD - U Beogradu je danas u zgradi Predsedništva održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom je predsedavao predsednik Srbije

Aleksandar Vučić. Sednici je prisustvovovao čitav državni vrh.



- Kriminalci, država će da vas pregazi! Zgazićemo vas! Odlučili smo, i to će sve biti sprovedeno u narednih 20 dana, da uvedemo ono što nemamo, a što imaju sve razvijene zemlje Zapada kao Nemačka, Austrija... Zbog čega će na nas da se obruše svi borci za ljudska prava... Izgleda da smo samo mi na Balkanu mekog srca... Znači, uvodimo doživotnu robiju i drakonske kazne! Za silovatelje nekada je bio minimum tri godine pa čas posla izađe iz zatvora... E to više tako neće moći! Sad će za silovanje kazne biti od 5 do 15 godina, za nasilje u porodici minimum godinu dana, a za ubistvo je bilo od 10 do 20 godina a sad će biti duplo! Pa kome se isplati, pa onda da te vidim da li ti se isplati da diluješ drogu, da siluješ...

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

"Prihvaćen predlog oca Tijane Jurić... Nemačka ima doživotnu, što mi da nemamo"

- Uvodimo doživotnu robiju za one koji su počinili najteža krivična dela - za višestruke ubice, ubice dece i druga najteža krivična dela, rekao je Vučić i dodao da je time prihvaćen predlog dela javnosti i Igora Jurića.

- Kako je rekao, za silovanje ubuduće kazne neće biti od 3 do 12 godina, već od pet do 15 godina, ali bez mogućnosti ublažavanja kazne. Niko neće moći da dobije manje od 5 godina - naglasio je Vučić i dodao: Mininalna kazna sa 6 meseci biće uvećana na na godinu dana zatvora za nasilje u porodici, a za sve ćemo ići za makar od 35 do 50 odsto uvećanja maksimalnih kazni.

- Današnja senica Saveta za nacionalnu bezbednost imala je dve tačke - jedna je Kosovo i to ću ostaviti za drugi put, a druga je kriminal - rekao je Vučić koji je potom nastavio taksativno da izlaže krivično delo po krivično delo i dosad izricane blage kazne za ta dela.

- Biće to duga i jaka borba sa kriminalom, ali se radujem pobedi prvaa i pravde! Kriminalci, pregazićemo vas! Zgazićemo vas - dodao je Vučić.

foto: Printscreen Kurir Tv

"Pregazićemo kriminalce, uvodimo doživotnu i drakonske kazne i sve to za 20 dana"

Vučić je danas najavio uvođenje drakonskih kazni za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora. On je dodao i da je država odlučna da pobedi najteže oblike kriminala i korupcije.

Najavio je i izmenu kaznene politike, posebno za krivična dela nasilničkog ponašanja i silovanja, pedofiliju, ubistva dece i trgovinu opružjem i narkoticima.

"Nemačka ima doživotnu, što mi da nemamo" Vučić je izjavio da očekuje podršku EU po pitanju uvođenja oštrije kaznene politike za najteža krivična dela u Srbiji. "Nemačka ima doživotnu robiju. Što mi da nemamo?", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja kakvu reakciju očekuje od EU, s obzirom na najavljene mere, ali i od kriminalaca "i da li će ga možda rušiti na ulici, jer je reč o drakonskim kaznama". Vučić je primetio da samo zemlje na Balkanu, Srbija, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Severna Makedonija nemaju kaznu doživotnog zatvora, dok evropske zemlje imaju. "Sad hoćemo i mi da imamo i mi hoćemo strože kazne. Jurimo evropske standarde i uvećavaćemo kazne, jer želimo da im ne pada na pamet da se ovde ubijaju", rekao je predsednik. "Imamo operativna saznanja za ubistva na BG asfaltu" Vučić je istakao i da je policija u poslednjoj akciji našla ljude koji su posvedočili o izvršenju najtežih krivičnih dela i da sada postoje sva policijska i operativna saznanja za najveći deo ubistava na beogradskom asfaltu, od Despotovića do Stankovića i drugih. "E, sad je panika... Mi danas znamo ko je, a sad je drugo pitanje kako će to ići sa tužilaštvom i sudovima", rekao je Vučić. "A, šta će oni (kriminalci) da rade... Što god da rade, ne može ta borba da bude laka, ali zgazićemo ih, pravno, kako i priliči pravnoj državi", rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da će kazne biti drakonske za dilere droge koji truju i ubijaju našu decu, zatim za ubice dece, za nasilnike, za ubice...

- Pre svega uvodimo ono što nemamo, a što imaju sve razvijene zemlje Zapada kao Nemačka, Austrija a zbog čega će na nas da se obruše svi borci za ljudska prava... Izgleda da smo samo mi na Balkanu mekog srca... Znači, uvodimo doživotnu robiju i drakonske kazne! Za silovatelje nekada je bio minimum tri godine pa čas posla izađe iz zatvora... E to više tako neće moći! Sad će za silovanje kazne biti od 5 do 15 godina, za nasilje u porodici minimum godinu dana, a za ubistvo je bilo od 10 do 20 godina a sad će biti duplo! Pa kome se isplati...

Jučerašnja akcija MUP i Tužilaštva pokazala je nameru države ne samo da se suoči sa najopasnijim vidovima kriminala u Srbiji, već i da taj kriminal i najteže oblike korupcije pobedi, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na samom početku pohvalio je akciju MUP.

- Jučerašnja akcija MUP i Tužilaštva pokazala je nameru države ne samo da se suoči sa najopasnijim vidovima kriminala u Srbiji, već i da taj kriminal i najteže oblike korupcije pobedi, poručio je danas Vučić.

"Koliko god bila uspešna i dobra jučerašnja akcija to je jedna akcija i možemo da je ponavljamo svake nedelje. Ukoliko drugačije, sveobuhvatnije ne priđemo rešavanju tih užasnih problema mi to nećemo biti u stanju da rešimo", rekao je Vučić i najavio sistemske mere protiv kriminala i korupcije, pre svega drugačiju kaznenu politiku.

On je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost čestitao državnim organima, posebno policiji, naročito na činjenici da su se posle mnogo vremena neki od glavnih šefova narko- biznisa u regionu, a ne samo u Srbiji, našli na Interpolovim poternicama a neki i iza rešetaka.

Sednica je počeka u 10 sati i prisustvovao joj je čitav državni vrh.

Sednici prisustvuju predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministarka pravde Nela Kuburović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, direktor BIA Bratislav Gašić, direktor policije Vladimir Rebić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić...

Jedna od tema sednice su nove mere države u sistemskom i sistematskom obračunu s kriminalom i korupcijom.

(Kurir.rs/Foto: Kurir TV printscreen)

Kurir

Autor: Kurir