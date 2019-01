MINISTAR ZDRAVLJA O BEBAMA U ZAMRZIVAČU U KRALJEVU: Bolnica je sve uradila po propisu! Krađa beba u Srbiji nemoguća misija!

Danas je nemoguće da se zamene bebe, svuda je dupli sistem kontrole i protokola, to je nemoguća misija u Srbiji!



Tako je juče reagovao ministar zdravlja Zlatibor Lončar na izražene sumnje pojedinih udruženja roditelja da iza slučaja koji se dogodio u Opštoj bolnici u Kraljevu stoji krađa beba.



"Ovde je ispoštovana procedura! Odrađena je i obdukcija. Zamislite slučaj da je došla neka komisija i da te bebe koje su preminule nisu bile tu, da se krenulo u to da se vidi gde su preminule bebe. Samo zamislite da nisu našli te bebe... Nema odluke Skupštine grada, pa je stigla, nema formirane komisije, nema ni dozvole za spalionicu, i šta mislite da nema beba ni tih potrebnih dozvola? Recimo da su uzeli i sahranili te bebe, pa ko bi onda mogao da ubedi nekoga da te bebe nisu nekom date! Šta je problem, što hoće da se ispoštuje procedura?!", zapitao se Lončar za Kurir.

Pre dva dana otkriveno je da su tela 13 mrtvih beba tri godine stajala u zamrzivaču u Opštoj bolnici u Kraljevu. Direktor bolnice dr Zoran Mrvić rekao je da je reč o bebama koje su umrle po rođenju u protekle tri godine, a da roditelji nisu želeli da preuzmu tela. Dodao je da su sve preminule bebe upisane u opštinske knjige i da je nad njima obavljena autopsija.



"Tela preminulih beba držimo u zamrzivačima po odluci službe za patologiju. Odluka o sahranjivanju Skupštine grada Kraljeva doneta je pre tri-četiri meseca i sada je u toku postupak formiranja komisije koja će obaviti sahranjivanje", rekao je ranije dr Mrvić i dodao da bolnica nije imala mogućnost da kremira bebe jer njihova spalionica ne radi tri godine. Istakao je i da "nije reč o nestalim bebama, već o onima koje su umrle prirodnom smrću".

Kako je objašnjeno, tela se nalaze na patologiji, kako nalažu propisi, a naglašeno je da će bebe biti sahranjene po zakonu kada bude formirana komisija.

Radiša Pavlović, član Republičke komisije za nestale bebe, kaže za Kurir da je ovo što se dogodilo šokantno, kao i da ukoliko se ne istraži ono što su predložili, postoji osnov sumnje da su te bebe služile za "štek".



"To me je vratilo u '88. godinu, kada su meni predali dva ovakva leša. U pojedinim gradovima roditelji tvrde da su bebe služile za medicinska istraživanja, a ako je to tačno, onda je to jezivo. Ili za istraživanja, ili za poturanje, kao što sumnjam da su meni poturili dva leša", rekao je Pavlović.

On je dodao da zahtevaju da se pozovu roditelji pronađenih beba na razgovor, a insistiraće i na uzimanju uzoraka, odnosno DNK analizi.



"Ovog puta neće ništa moći da se zataška, posebno što će država odraditi punu istragu", zaključuje Pavlović.

Brojke

13 mrtvih beba pronađeno

3 godine nije postojao protokol o sahranjivanju



Osnov sumnje

Poturali roditeljima tuđu decu Pavlović, čijim je insistiranjem i otkriven slučaj u Kraljevu, kaže da je utvrđeno da je jedna mrtva beba nađena na deponiji, kao i da je ona morala da bude sahranjena.

- Videćemo kakav je slučaj sa ostalima, odnosno koliko ih je mrtvorođeno. Laž je da su sve bebe mrtvorođene! Verujemo da će se sve ispitati! Sumnju nam budi i to što su tela držali u tim zamrzivačima. Bolnica kaže da su majke odbile da preuzmu tela, pitanje je da li su ih zvali ponovo, a tražićemo i da proverimo da li su majke potpisale da odbijaju da preuzmu tela. U svakoj bolnici u kojoj nađemo "štek" beba, za to nema obrazloženja ni opravdanja zato što se dešavalo da su poturali roditeljima tuđu decu. Lično imam osnov za sumnju upravo zbog onoga što se radilo!



