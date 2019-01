BAJATOVIĆ: Gasovod kroz Srbiju u funkciji od 1. januara 2020. godine

Generalni direktor Javnog preduzeća "Srbijagas" Dušan Bajatović navodi da bi izgradnja gasovoda kroz Srbiju od granice s Bugarskom do granice s Mađarskom trebalo da počne u martu, završetak radova predviđen je za 15. decembar ove godine, a korišćenje 1. decembra iduće godine.

"Ako sve bude u redu, mi ćemo u periodu između 15. i 31. marta krenuti da radimo i sve je spremno za ono što je tražio predsednik Rusije Vladimir Putin i što su Putin i predsednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorili i što piše u dokumentima Agencije za energetiku", rekao je Bajatović.

Dodaje da će srpsko-rusko preduzeće "Gastrans" graditi gasovod kroz Srbiju.

"Zajedničko srpsko-rusko preduzeće 'Gastrans' će graditi gasovod interkonektor od Bugarske do Mađarske sa tri izlazna mesta za potrebe srpskog tržišta, potrebe Republike Srpske i BiH. Ulazna tačka je na granici sa Bugarskom u okolini grada Zajačara, trasa je vrlo slična trasi ‚‘Južnog toka‘. Izlaz je kod Horgoša prema Mađarskoj. Ulazne tačke su usaglašene, i sa Mađarskom i sa Bugarskom stvari dobro stoje", objašnjava direktor "Srbijagasa".

Dodaje da se u ovom trenutku radi na projektovanju.

"To je jedna posebna pravna procedura da bi se taj projekat uopšte desio. Do sada je obezbeđeno od strane akcionara negde po 150 miliona evra, što znači da će uskoro na računu kompanije biti 300 miliona evra za davanje avansa. Kako ćemo dalje finansirati razgovaramo sa finansijskim institucijama. Biće sigurno projektno finansiranje na period od 20 godina a možda i kraće u zavisnosti kojim tempom vraćamo novac. Značajno ćemo smanjiti transportne troškove, imaćemo povećanu stabilnost kad je u pitanju snadbevanje gasa. Turska je već počela da da gradi 130 kilometara do Bugarske granice, a Bugari grade prvih 40 kilometara", objašnjava Bajatović.

Prema njegovim rečima, za početak radova čeka se mišljenje Energetske zajednice (EZ) koje se očekuje početkom februara.

"Čekamo, prvih dana februara biće dato mišljenje EZ, a nakon toga će naša agencija dati konačno rešenje", rekao je direktor "Srbijagasa".

Navodi da se cena gasa neće povećati.

"Neće biti velikog povećanja cene gasa u toku ove godine. U toku ove grejne sezone sigurno a verovatno ni do kraja godine neće biti ozbiljnijih, tačnije nikakvih korekcija cene gasa. Postoji pritisak da se ona malo podigne ali 'Srbijagas' je u prethodnih par godina poslovao odlično i u ovom momentu delimo tu neku vrstu troška sa 36 distributera. Taj trošak koji dolazi zbog neadekvatne cene mi za sada možemo efikasno da podnesemo a da ne ugrozimo tekuću likvidnost 'Srbijegasa'", objašnjava Bajatović.

Dodaje da se radi na gasifikaciji domaćinstva.

"U nekoliko opština radimo na gasifikaciji domaćinstva onoliko koliko u ovom momentu to dozvoljava tekuća likvidnost ‚'Srbijegasa', i zaista se trudimo da maksimalno optimizujemo snadbevanje gasom, pre svega, velike industrijske zone i tamo gde se očekuje izgradnja većih fabrika", objašnjava direktor "Srbijagasa".

