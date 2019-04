OLAKŠICE ZA RODITELJE TEŠKO OBOLELE DECE: Dobijaće puna primanja na bolovanju!

To, međutim, važi samo za one koji tek otvaraju bolovanje, dok će svi koji su bolovanje započeli po starom zakonu, do isteka četiri meseca, koliko su po ranijim pravilima mogli da odsustvuju s posla, dobijati nadoknadu u visini 65 odsto plate, a na 100 odsto prelaze tek ako im ta bolovanja budu produžena

Roditelji teško bolesne dece će po novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju, koji stupa na snagu od sledećeg četvrtka, za odsustvo s posla zbog nege deteta dobijati nadoknadu u visini 100 odsto zarade, umesto dosadašnjih 65 odsto.



To, međutim, važi samo za one koji tek otvaraju bolovanje, dok će svi koji su bolovanje započeli po starom zakonu, do isteka četiri meseca, koliko su po ranijim pravilima mogli da odsustvuju s posla, dobijati nadoknadu u visini 65 odsto plate, a na 100 odsto prelaze tek ako im ta bolovanja budu produžena.

Prema novom zakonu, bolovanje će se isplaćivati zaposlenom roditelju 100 odsto u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja deteta do izlečenja, a najduže do njegove 18. godine.



- Novo pravilo važi za teška oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti i teška pogoršanja zdravstvenog stanja - objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja.

U javnosti su mnogi pogrešno protumačili izmenu zakona, očekujući da će za svako bolovanje zbog bolesti deteta roditelj dobiti nadoknadu 100 odsto.

U zakon je zapravo u celini unet predlog Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka.



Godišnje se u našoj zemlji kod 400 mališana otkriju maligne bolesti, ali nisu svi roditelji zaposleni, pa neće koristiti bolovanje.



U Ministarstvu zdravlja kažu da nije veliki broj roditelja koji po ovom osnovu idu na bolovanje, pa se ni povećanje izdvajanja neće znatno osetiti u budžetu.

Za roditelje teško bolesne dece menja se i procedura otvaranja bolovanja, tako što se sada "preskače" prvostepena lekarska komisija.

- Predlog za bolovanje zbog brige o teško bolesnom detetu daje zdravstvena ustanova na tercijalnom nivou, u kojoj se dete leči, kao što je, recimo, Institut za majku i dete. Zatim izabrani lekar, pedijatar, upućuje direktno drugostepenoj lekarskoj komisiji RFZO, koja kasnije na svakih šest meseci ceni opravdanost bolovanja - objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja.



