DA SE NIKAD NE ZABORAVI, NA DANAŠNJI DAN PAO JE KOMANDANT MILENKO, HEROJ SRPSKOG NEBA: Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću... Rekao je i odleteo u legendu! SLAVA MU

BEOGRAD - NATO bombardovanje zateklo je pukovnika Vojske Jugoslavije Milenka Pavlovića na mestu komandanta 204. lovačko-avijacijskog puka.

Tada se samo 14 aviona "mig 29" moglo suprotstaviti NATO avijaciji sa 600 najsavremenijih letelica. Sa upola manjim dometom radara i tri puta manjim dometom raketa naši piloti su bili nemoćni.

foto: RTS Printscreen

Ipak, svi su bespogovorno izvršavali zadatke.

Prvog dana bombardovanja katapultirala su se iz pogođenih aviona dva pilota. Dva dana kasnije, 26. marta, major Zoran Radosavljević poginuo je iznad Bijeljine.

Potom, po naređenju Komande ratnog vazduhoplovstva, u susret neprijateljskim formacijama poleteo je samo jedan "mig 29".

U poluispravnom stanju postajali su laka meta. Pukovnik Milenko Pavlović

znao je da svaki let nosi takav rizik.

Kada je 4. maja 1999. stiglo naređenje o poletanju na NATO avione koji su nadleteli Valjevo, Pavlović je dežurao na izmeštenom komandnom mestu u Staroj Pazovi. Javio je svom zameniku da po svaku cenu zadrži mlađeg kolegu da ne poleti i krenuo ka Batajnici.

Prišao je avionu i rekao: "Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!" Izvukao je iz kokpita mladog pilota i oleteo put rodnog kraja.

Radar je pokazivao stotinak neprijateljskih pravih i lažnih ciljeva, a na drugoj strani je bio Pavlović - sam!

foto: Kurir

Valjevci svedoče da se avioni nisu videli, ali da se čula grmljavina motora. Nije bilo kao do tada, da nadlete i izbace bombe. Nisu slutili kakva se drama odigrava na nebu. Sve dok nisu čuli eksploziju i ugledali delove zapaljenog aviona kako pada i pomislili da je oboren avion NATO.

Ushićenje se ubrzo pretvorilo u tugu.

Milenkov let je trajao oko dvanaest minuta. Odmah po poletanju otkazao mu je generator naizmenične struje.

Raketa ispaljena sa aviona koji je bio u okolini Tuzle pogodila je naš avion u predelu kabine. Pavlović se nije katapultirao. Možda za to nije imao priliku, mada oni koji ga poznaju veruju da nikada ne bi napustio svoj vazduhoplov.

Bio je to poslednji Milenkov let. I poslednji let do kraja NATO agresije - do tada je uništeno 11 "migova", šest u vazduhu i pet na zemlji.

On za svoja dela nikada nije proglašen herojem. Posthumno je odlikovan Ordenom za hrabrost i Zlatnom letačkom značkom.

Svake godine 4. maja u znak sećanja na Milenka Pavlovića, komandanta 204. lovačko-avijacijskog puka, njegove kolege, rodbina i poštovaoci polože vence na spomenike u Valjevu i selu Bujačić, gde je pao njegov avion.

(Kurir.rs/Agencije)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir