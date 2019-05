MEDALJA ZA IVANA, HEROJA DRAME KOD KURŠUMLIJE: Imali smo samo 12 minuta da ih izvučemo, posle toga se autobus pretvorio u buktinju

KRAGUJEVAC - Upravni odbor Vojnog sindikata Srbije doneo je odluku da se starešina Ivan Veković odlikuje Medaljom za požrtvovanost i odanost „Heroj major Tepić“ Vojnog sindikata Srbije.

Veković je pokazao veliku humanost i hrabrost spašavajući 30.aprila ove godine povređene u saobraćajnog nesreći kod Kuršumlije, na putu Niš-Priština“, kada je poginulo petoro ljudi.

Taj tragični bilans, bio bi još strašniji da ugroženima i povređenim putnicima nije priskočio Veković, koji zajedno sa pripadnicima MUP spasavajući ih iz zapaljenog autobusa.

- Naš kolega i pripadnik Vojske Srbije Veković pokazao je iskonsko značenje načela „da služimo narodu“ i dostojnost slavnih primera u našoj junačkoj vojničkoj istoriji. Ujedno, svojim herojstvom dao je primer svim pripadnicima vojske da naša zakletva Otadžbini i narodu ima sveto značenje i da se poverenje Srba u Vojsku Srbije temelji upravo na delima ljudi kao što je Veković i svi bezimeni junaci od balkanskih ratova do bitaka na Paštriku i Košarama - kaže se u saopštenju i ističe da će Medalju za požrtvovanost i odanost "Heroj major Tepić" VSS Ivanu Vekoviću uručiti predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić.

Potresno sedočenje Ivana Vekovića, starešine Vojske Srbije

- Borili smo se da ugasimo požar. Nismo mogli da dopremo do akumulatora i motora, gde je bilo vatre, jer je ceo taj deo kamiona bio smrskan, a otežano se hodalo jer se kukuruz iz prikolice prosuo. Bio nam je do gležnjeva - priseća se Veković i dodaje da se seća da su policajci uspeli da razbiju staklo na zadnjem delu autobusa i da su kroz njega vadili povređene.

- Dobrilu su izneli i spustili na zemlju, a prethodno su uspeli da razbiju i prozor do njenog sedišta. Jedni su pokušavali da ugase plamen, drugi da dođu do povređenih. Imali smo 12 minuta da ih izvučemo. Za 12 minuta sve je buknulo - kaže hrabri Veković i dodaje da je otrčao do obližnjeg dvorišta po bure sa vodom.



- Dok sam se vratio, plamen je kuljao i bukvalno poklopio autobus. Dim je šikljao na sve strane i više nije bilo moguće prići. Teško mi je što nismo uspeli da spasemo sve ljude, ali to je bilo nemoguće - kaže Veković.

Nezapamćena tragedija dogodila se 30. aprila u 6.45 sati na putu Niš-Priština u selu Barlovo kod Kuršumlije, kada su se sudarili autobus „Niš ekspresa“ i kamion sa prikolicom punom kukuruza.

Nakon strahovitog sudara izbio je požar na vozilima i odneo pet života, dok je šestoro ljudi povređeno. Dve putnice iz autobusa su izgorele - Irena Vesović i Jelica Radović, dok je Dobrila Radovanović umrla u bolnici. U nesreći su poginula i oba vozača - kamiondžija Zihnija Košuta i Siniša Mijajlović.

