OD 1. SEPTEMBRA NAJVEĆA PROMENA U ISTORIJI SRPSKOG ŠKOLSTVA! Ministar Šarčević za Kurir: Nema više prve i druge smene!

Đake u Srbiji od 1. septembra očekuje velika promena - u 240 osnovnih škola počeće da se primenjuje koncept jednosmenske nastave. Tako će mališani koji pohađaju osmoletke na časove ići samo u jednoj smeni, a ostajaće u školi posle časova od 12.30 do 16.30, najavio je za Kurir Mladen Šarčević, ministar prosvete.



Kako je on pojasnio, ideja je da se učenicima ponude dobro osmišljene aktivnosti nakon redovne nastave, ali tako da svoje vreme posle redovne nastave koriste u funkciji razvoja.

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

Više sporta



- U taj pilot-projekat ulazi ukupno 240 škola u Srbiji iz svih školskih uprava. Naravno, deca tu dobijaju najviše - učenje u školi pod nadzorom nastavnika, više sporta, a vodiće se računa i o njihovoj ishrani. Takođe, đaci će imati oko 50 različitih sadržaja, što će smanjiti nasilje u školama, biće bezbedniji. Učenici će uz sve to imati i više informatike. Sa druge strane, nastavnici će dobiti posao, što je dobro, jer zbog pada nataliteta u Srbiji i zatvaranja škola oni su ostajali bez posla - objašnjava sve prednosti novog koncepta nastave ministar Šarčević.

Prema njegovim rečima, vodilo se računa i o roditeljima učenika.

foto: Shutterstock

Bez glavobolje za roditelje



- Oni će biti bezbrižniji jer se njihovoj deci nudi sve što sam naveo i oni će u svakom momentu znati da su deca pod budnim okom nastavnika i drugog osoblja u školama. Predviđeno je da se do 2030. godine ova nova strategija uvede u sve škole u Srbiji. Mi se nadamo da će to biti moguće ostvariti već za nekih pet godina, zato što je potrebna gradnja za neke školske objekte - naveo je Šarčević za Kurir i dodao da će ovaj projekat prvo početi da se primenjuje u osnovnim školama, a potom i u srednjim.

foto: Shutterstock

Neophodni uslovi



Iz Ministarstva prosvete za Kurir naglašavaju da ovaj projekat ima za cilj i da pomogne roditeljima.

- Primera radi, danas mnogo roditelja radi od devet do 17 časova, a dok dođu s posla kući, to je već 18 časova. Dete je, po sadašnjem konceptu, školu završilo već oko 13.30 časova i ono samuje do 18 sati. Mi želimo da to vreme iskoristi da radi domaći zadatak, da uči strani jezik, da se bavi sportom, svira instrument, da stiče preduzetničke veštine u učeničkoj zadruzi i slično - pojasnili su u resornom ministarstvu.

Oni dodaju da će u projektu učestvovati škole koje mogu da obezbede neophodne uslove - prostor, kuhinju ili, ako je nemaju, da obezbede ketering.

Brojke

18 školskih uprava ima u Srbiji

240 škola je obuhvaćeno projektom

50 različitih sadržaja će imati đaci



ČINJENICE

Ciljevi novog koncepta

- Bolja obrazovna postignuća učenika

- Prevazilaženje prepreka u učenju

- Razvoj zdravstveno-higijenskih navika

- Kvalitetno planiranje učenja, slobodnih aktivnosti i slobodnog vremena

- Razvoj socijalnih veština i timskog rada

- Razvoj preduzetničkog duha

- Socijalni razvoj učenika

- Promocija aktivnosti učeničke zadruge

- Razvoj kvalitetnije obrazovno-vaspitne ponude ustanove



Kurir.rs/ Mina Branković

Foto: Marina Lopičić, Profimedia, Shutterstock

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir