ŠARČEVIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U OBRAZOVANJU: Srednja škola postaće obavezna, a rok za to je ova godina

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarcević izjavio je danas da se radi i ide u pravcu uvođenja obavezne srednje škole i naglasio da je za to potrebna i promena Ustava.

Prema Ustavu Srbije, osnovna škola je besplatna i obavezna, a srednja je besplatna, podsetio je Šarčević.

foto: Shutterstock

On je pojasnio da je za obavezno srednjoškolsko obrazovanje potrebno da se naprave mreže učeničkih domova, da se organizuje prevoz i iskoriste zakoni koji su već doneti i dodao da se to ne radi preko noći ali da se već radi na tome na osnovu strategije do 2030. godine.

Šarčević je istakao da će biti uveden sistem napredovanja nastavnika, a koji će se meriti uspehom đaka.

"Stvari treba da postanu logične i smisaone. Osnovni rad je ishod rada nastavnika i znanje koje učenik nosi, lako se dolazilo do sada do 5,0 proseka", kaže Šarčević.

Prema njegovim rečima, država treba da radi ozbiljne preseke u nekoj fazi školovanja, a u Srbiji je prvi presek tek na kraju osnovnog školovanja.

"Želimo da ustanovimo standard da se presek radi na dve godine, do tada proizvoljno ocenjivanje nastavnika, negde su kriterijumi blaži ili stroži, nema prave slike", naveo je Šarčević.

Govoreći o pilot projektu uvođenja jednosmenskog rada škola, kojima je obuhvaćeno 248 škola od 1. septembra, Šarčević kaže da će u Beogradu biti ne manje od 30 škola.

"Plan je da uvedemo jednosmensku nastavu u sve škole u Srbiji", rekao je Šarčević.

On je istakao da polaganje maturskog ispita treba da se uozbilji.

"Ranijih godina se prepisivalo, testovi su se prodavali na ulici, dok u drugim državama to je na državnom nivou, sve je digitalizovano, svet to ozbiljno posmatra", zaključio je Šarčević.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

