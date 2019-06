ONI SU DOBILI STIPENDIJE ZA DOKTORSKE STUDIJE: Nagrada za 144 najvrednija studenta (FOTO)

Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević uručio je danas u Beogradu 144 ugovora o stipendiranju studenata doktorskih studija i njihovom uključivanju u naučno-istraživačke projekte Ministarstva. Oni će dobijati mesečnu stipendiju u iznosu od 46.000 dinara.

foto: Tanjug/Rade Prelić

Šarčević je rekao da će država nastaviti da nagrađuje najvrednije i najposvećenije mlade ljude i naglasio da je gotov Nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, kojim se daje mogućnost da kompanije, gde god imaju interes, već od osnovnih studija finansiraju obrazovanje studenata koji uče u kompanijama kroz rad.

"Država će nastaviti da nagrađuje najvrednije i najposvećenije mlade ljude, tako što će izdvajati veća sredstva i formirati nove linije finansiranja. Svako ko uči dobro, treba da dobija i pomoć i stipendiju", poručio je ministar studentima.

foto: Tanjug/Rade Prelić

On je dodao da je u Srbiji dosta toga urađeno za nauku, a jedna od najvažnijih stvari jeste to što je Srbija postala punopravna članica CERN-a.

Podseća da je u poslednjem periodu uključeno još 1.157 mladih istraživača u projekte u Srbiji i da se 38 istraživača vratilo iz inostranstva.

Osnovan je, kako kaže, Fond za nauku, a Ministarstvo će kroz Zakon o nauci, koji treba da uđe u skupštinu, doneti potpuno drugačija rešenja za finansiranje nauke.

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović rekla je da se stipendijama uvažavaju potencijali studenata i mogućnost da daju doprinos nauci i svojoj zemlji.

"Mislim da su uslovi za nauku sada takvi da možemo da očekujemo značajne promene koje će vratiti onaj kompetitivni karakter nauke koji je izražen u svetu, a to je da ima mnogo dobrih naučnika, a ne dovoljno para. To je standardna situacija u nauci u svetu, i zbog toga mora da postoji kompetetivni duh da se do finansiranja dođe", naglasila je Popovićeva.

Ona je dodala da veruje da će mladi stipendisti kroz doktorske studije steći znanja i veštine kako da se takmiče na globalnom tržištu nauke.

Stipendiranje najboljih studenata doktorskih studija sprovodi se od 2002.

godine i do ove godine stipendirano je 2.246 studenata.

Na javni poziv za stipendiranje doktorskih studija ove godine prijavilo se 199 kandidata, stipendije je dobilo 178 kandidata. U međuvremenu su neki odustali od stipendija, tako da je ugovore potpisalo 144 studenata.

Mesečne stipendije su ove godine povećane sa 40.000 na 46.000 dinara.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir