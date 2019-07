VIRUS ZAPADNOG NILA SE POJAVIO U TRI GRADA: Zaraženi insekti otkriveni u Pančevu, Subotici i Somboru, ali Srbijom se širi i tigrasti komarac koji donosi nove bolesti!

U Pančevu, Subotici i Somboru otkriveni su komarci koji nose uzročnike virusa groznice Zapadnog Nila, a prema rečima epidemiologa, radi se nadzor i nad drugim bolestima čija pojava na našoj teritoriji je moguća, a prenosi je nova,

agresivna vrsta komarca.

U Zavodu za javno zdravlje u Subotici, na Odleljenju epidemiologije, potvrđuju ovu informaciju i objašnjavaju da je Zavod za biocide i medicinsku ekologiju iz Beograda postavio klopke širom Srbije, pa tako i u Subotici na pet lokacija.

Epidemiolog dr Nebojša Bohucki kaže da su na dve lokacije, u centru grada i na Paliću, nađeni komarci koji su zaraženi grznicom Zapadnog Nila, navodi Blic.

- To su specijalne klopke koje privlače veliki broj komaraca, bude i po nekoliko stotina. U tom miksu svih komaraca, tako da to nazovem, traži se genetski materijal, i prisustvo groznice Zapadnog Nila u Subotici je utvrđeno u trećoj nedelji juna – kaže dr Nebojša Bohucki i naglašava da je značajno objasniti da Zavod za biocide i medicinku ekologiju radi nadzor i nad drugim bolestima koje je moguće da se pojave, ali ih nema i građani ne treba da strahuju.

- Sa sigurnošću znamo da nema bolesti denga, nema zika virusa, zatim nema čikungunje i malarije. Građani treba da znaju da kada govorimo o groznici Zapadnog Nila mi pričamo o svim mogućim komarcima koji žive na jednom području, jer taj virus širi domaći naš komarac, a druge bolesti koje sam naveo šire nove invanzivne vrste, neko ih zove i agresivne vrste. Dakle, priča o groznici Zapadnog Nila je priča o bilo kojem komarcu, pa i našem domaćem – objašnjava dr Nebojša Bohucki.

Tigrasti komarac širi nove bolesti

Prema rečima epidemiologa, novi komarac koji se pojavio, tigrasti komarac, bitan je sa aspekta što može da donese nove bolesti, navedene, zika, denga i čikungunja. Međutim, on može da širi i groznicu Zapadnog Nila, ali nije značajan jer i naši domaći komarci je šire.

- Treba napraviti razliku. Ljudi misle da je groznica Zapadnog Nila zbog novog komarca. Ne, nego zbog naših komaraca koji sisaju krv naših ptica. Ptice su glavni krivci, ali ne sve. Upravo zbog toga gorznicu Zapadnog Nila može preneti bilo koji komarac. To je trenutno vektorska bolest koja se javlja u najvećem delu naše planete – kažedr Nebojša Bohucki.

U ZZJZ kažu da je tigrasti komarac zaista nešto novo, ide sve severnije, kako raste prosečna temperatura za 0,1 Celzijus on pređe novih 150 kilometara severnije.

- Zbog blagih zima on preživi. Ima minusa, ali on nađe mesto, recimo, u podrumu. Sada se kod nas stvaraju uslovi, ali i severnije za preživljavanje onih vrsta komaraca koje pre nisu tu živele. Zato postoji mogućnost dolaska novih bolesti i zato se radi nadzor nad ovim bolestima. Što se tiče groznice Zapadnog Nila to je sada već naša endemska, odomaćena bolest koja se javlja godinama, od 2012. godine svakog leta registrujemo ovu bolest – kaže dr Bohucki.

U ovoj godini, prema rečima dr Bohucki, nemamo registrovane obolele od groznice Zapadnog Nila, ali to ne znači da ih nema.

- Registruje se samo najteža forma bolesti. Kada je osoba veoma bolesna, naravno da će biti hospitalizovana. Uzima se uzorak likvora i dokaže se od čega je oboleo. Međutim, jedan od 150 obolelih tako prođe. Onih 149 ljudi u 80 odsto slučajeva nemaju nikakvu kliničku sliku, a 20 odsto ima blagu. Trenutno, imamo komarca i imamo virus, a da li imamo bolesnih, pa sigurno da ima, ali bez kliničke slike – objasnio je dr Nebojša Bohucki.

- Nakon 50. godine ova bolest je sve teža i teža. Kada neko ima 80 godina veoma se teško razboli. Ali, naša populacija polako stvara imunitet. Uglavnom, u budućnosti će biti teško naći nekoga ko nema antitela jer se gro populacije razboleo, preboleo i ostao zdrav. Ugroženi su stariji i mlađi koji imaju bilo koju imuno kompromitujuće stanje – zaključio dr Bohucki.

