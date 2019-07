NOVI NAMETI ZA VOZAČE: Skuplja registracija polovnjaka, zbog broja šasije i motora

Ukoliko imate vozilo sa izbledelim brojem šasije ili motora, naoružajte se strpljenjem. Osim što nećete moći da prođete tehnički pregled, vaše vozilo biće podvrgnuto forenzičkom pregledu i veštačenju, što će vas koštati više od 30.000 dinara!

Novi pravilnik

Novi pravilnik MUP, koji stupa na snagu 18. jula, kaže da se sa brojem šasije ili motora koji je nečitljiv, zarđao ili izbledeo ne može proći tehnički pregled dok se vozilo ne podvrgne forenzičkom pregledu ili veštačenju pri MUP. To nije sve, osim tih usluga platićete i novo utiskivanje ovih oznaka koje će, prema nekim ocenama, biti papreno.

foto: Zorana Jevtić

Saša Lakić iz Centra za tehnički pregled vozila objašnjava da će, čak iako se ne može pročitati jedan od karaktera, vozači biti vraćeni sa tehničkog pregleda.

- Ukoliko se na tehničkom pregledu utvrdi da se broj motora ili šasije ne može potpuno očitati, onda tehnički pregled daje izveštaj s napomenom šta to tačno ne može da se vidi. Potom vlasnici vozila s tim papirom odlaze u MUP. Pripadnici MUP rade taj forenzički pregled, koji košta oko 5.000 dinara, a ako oni ustanove da ne može u potpunosti da se utvrdi broj forenzičkim pregledom, onda se može pristupiti veštačenju, koje košta 25.000 - navodi Lekić za Kurir.

Nakon završene procedure se donosi odluka o utiskivanju brojeva, međutim, tu uslugu ne obavlja MUP, već tehnički pregled koji je za to ovlašćen.

foto: Zorana Jevtić

- Koliko će koštati utiskivanje novog broja, diskutabilno je, ali će verovatno cena biti paprena. Sada se od tehničkog pregleda koji bude aplicirao za dozvolu za utiskivanje traži da poseduje laserski štampač za to. Štampač košta od 8.000 do 10.000 evra, pitanje je da li će se nekom to isplatiti i koju će cenu on da odredi - objašnjava naš sagovornik i dodaje da ta usluga sada košta između tri i pet hiljada dinara.

Pola godine kao i do sada



Prema njegovim rečima, u prvih šest meseci od datuma stupanja na snagu pravilnika, utiskivanje će moći da se radi kao i dosad, alatom predviđenim za to, a nakon šest meseci lasersko utiskivanje će biti primarno, dok će se alat za utiskivanje koristiti samo kada su brojevi na nepristupačnom mestu.

foto: Zorana Jevtić

- Jedina mana ovog pravilnika jeste ta što vozila koja se uvoze posle 18. jula neće moći da registruju vozila ukoliko se ne vidi neki karakter u broju šasije ili motora. To je nepromišljeno, oni čak neće imati mogućnost da odu u MUP. Tim vlasnicima jedino preostaje da vrate vozilo tamo gde su ga kupili, a svakako je savet da pri kupovini vode računa i na licu mesta provere da li su brojevi čitljivi - zaključuje on.

Pitanja smo uputili i MUP, ali do zaključenja ovoj broja nismo dobili odgovor.

Zoran Peševski

Neverovatni nameti

Zoran Peševski, predsednik Udruženja srpskih tehničkih pregleda, ocenjuje da su ovo neverovatni nameti, kao i da pravilnik nema svrhe.

- Ne vidimo da to, da li se ti brojevi vide ili ne vide, utiče na bezbednost saobraćaja. Nema svrhe ni sa tim laserskim štampačem, jer u 90 odsto slučajeva su ti brojevi nepristupačni i mora se raditi alatom. Mislim da će jako mali broj tehničkih pregleda imati novca za laserski štampač, a samim tim ni cena utiskivanja neće biti jeftina - kaže Peševski i dodaje da je neophodno naći neko rešenje i za vlasnike polovnjaka iz uvoza.

Procedura

- ukoliko tehnički pregled konstatuje da je broj šasije ili motora nečitljiv, izdaje izveštaj

- sa izveštajem odlazite u MUP i podnosite zahtev za utvrđivanje ID oznake

- prilikom forenzičkog pregleda procenjuje se da li je potrebno novo utiskivanje

- ukoliko je naznačeno da je neophodno novo utiskivanje, odlazite kod ovlašćenog lica za to

- ako se prilikom forenzičkog pregleda ne utvrdi broj, može se na vaš zahtev izvršiti veštačenje

- nakon obavljene procedure završava se tehnički pregled

Kurir.rs/ Mina Branković

Foto: Zorana Jevtić

