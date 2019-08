ĆERKA SLAVNOG SRPSKOG PISCA DOŠLA JE NA SVET SA SAMO 750 GRAMA: Mala Nora, veliki borac! Za 4 meseca sićušni heroj je preživeo sepsu, pucanje plućne maramice i krvarenje u mozgu (FOTO)

Barem nekoliko dece koja su bila na intenzivnoj u isto vreme kad i Nora nije preživelo... Videli smo izbezumljene poglede njihovih roditelja dok su se lekari i sestre neuspešno borili za život tih mališana. Videli smo i decu koja će morati da stasavaju s trajnim posledicama i roditelje koji će morati da se, kako znaju i umeju, nose s tim. Nemaju sve priče hepiend i to je tako, je.iga. Ipak Norica se uspešno izborila sa svim komplikacijama i sada je u 114. danu svog malog života..., napisao je Vladimir Arsenijević

BEOGRAD - Upoznajte našu kćerku Noru. Danas je napunila dva meseca ali s obzirom da je rođena u dvadeset četvrtoj nedelji, dakle gotovo četiri meseca pre vremena, i sa samo 750 grama, za ovih šezdesetak dana (provedenih na odeljenju intenzivne nege beogradskog Instituta za neonatologiju) već je hrabro pregurala toliko toga.

Na početku nam nisu davali mnogo šanse za život. Pa ipak, do sad smo pobedili i za sobom ostavili sepsu, dva pneumotoraksa, bakterijske i virusne infekcije i još mnogo toga. Idemo dalje. Srećan ti drugi mali rođendan, Norice, volimo te najviše na svetu - napisao je na Fejsbuku ponosni tata Vladimir Arsenijević, ugledni srpski pisac, prvi put predstavivši svetu svoju hrabru Palčicu.

To je bilo u maju, a jul u kući Arsenijevića doneo je novu radost - Nora je posle 124 dana svakodnevne borbe na Institutu za neonatologiju najzad stigla kući i to 12. jula! Malo je reći koliko je radosti tog dana unela u porodični dom.

Vladimir i njegova supruga, mama male Nore, Milena Berić postali su roditelji 11. marta i to pre vremena, a onda je usledila borba za život sićušne devojčice. Njen tata je na Fejsbuku podelio sa svima nama šta se sve dešavalo i mnogim roditeljima koji su se našli u ovako teškoj situaciji dao nadu i podstrek za dalju borbu. Ne završavaju se sve ovakve priče, kako je napisao, srećno ali njihova jeste a možda će i mnoge druge kad roditelji koje ovakva muka zatekne saznaju da ipak nisu sami.

Evo šta je Vladimir napisao na svom Fejsbuk profilu...

- Da je sve bilo kako treba, Nora bi se tek danas rodila. Sticajem okolnosti, međutim, rodila se još 11. marta, u 24. nedelji, sa sepsom i nizom komplikacija koje su joj ugrožavale život. Malo ko je uopšte verovao da će moći sve to da preživi. Bila je izrazito nerazvijena.

Pluća su joj bila u jako lošem stanju i zbog visoke infekcije potpuno blokirana sekretom koji je onemogućavao disanje. Onda je došlo do prvog pa do drugog pucanja plućne maramice. Krvarenje u mozgu se pelo s prvog stepena na 1,5 pa na 2 i tu (na svu sreću) stalo - naveo je on.

- Srce je međutim počelo ozbiljno da usporava rad. Jedna komplikacija izazivala je drugu. Pamtimo dan kada nam je doktorka oprezno rekla: "Znate, neka deca jednostavno posustanu." Ipak, Norica na svu sreću nije posustala. Prijatelji su nas hrabrili, navodili su nam razne anegdote o prevremeno rođenoj deci koja su sad uspešni alpinisti i whatnot. Cenili smo to, ali nas je i bolelo. Barem nekoliko dece koja su bila na intenzivnoj u isto vreme kad i Nora nije preživelo.

- Videli smo izbezumljene poglede njihovih roditelja dok su se lekari i sestre neuspešno borili za život tih mališana. Videli smo i decu koja će morati da stasavaju s trajnim posledicama i roditelje koji će morati da se, kako znaju i umeju, nose s tim. Nemaju sve priče hepiend i to je tako, jebiga.

Ipak Norica se uspešno izborila sa svim komplikacijama i sada je u 114. danu svog malog života. Ili u nultom danu takozvane korigovane starosti. Ima 2,175 grama, obožava da joj pričamo i pevamo, uživa kada se držimo i mazimo, mirna je i staložena, perceptivna i jako zainteresovana za svet oko sebe. Toliko je već dugo s nama da nam je teško da poverujemo da je tek danas trebalo da se rodi.

- Čekamo dan kada će nam reći da idemo kući. Tada će, za nas, početi već jedna sasvim nova era. A do tad - zahvalni smo na svemu. Zahvalni smo što je imamo. Zahvalni smo što se sve desilo upravo onako kako se desilo. Zahvalni smo do neba celokupnom osoblju Instituta za neonatologiju, njihovoj požrtvovanosti, stručnosti i nežnosti. I zaista i od sveg srca: zahvalni smo svim ljudima koji su sve ovo vreme strpljivo bili uz Noru i uz nas - napisao je Vladimir Arsenijević.

(Kurir.rs/Facebook)

Kurir