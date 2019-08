VUČIĆ JE REKAO DA ĆE SVE UČINITI DA GA VRATI U SRBIJU, A EVO ŠTA JE ON ODGOVORIO: Oglasio se profesor Radenović, da bi došao u otadžbinu traži samo jednu skromnu stvar

Spreman sam da se vratim, da svoje naučne radove iz matematike ponovo potpisujem za univerzitet u Beogradu. Ja sam patriota, volim Srbiju i nemam posebne uslove. Mogu da mi daju nešto sitno, da kupe laptop.

foto: Printscreen/Youtube

Ovo nam je rekao prof. Stojan Radenović, nakon što je predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će dati sve od sebe da vrati prof. Radenovića, koga je angažovao Univerzitet kralja Sauda u Saudijskoj Arabiji, da na svoje radove potpisuje njihov univerzitet. Radenović, inače, spada u grupu najcitiranijih matematičara sveta, a zbog toga što više naučne radove ne potpisuje za univerzitet u Beogradu, on je pao na Šangajskoj listi za 100 mesta.

- Sada mi je briga kako da vratim prof. Radenovića - rekao je Vučić. - To je čovek kojeg je Tomislav Nikolić svojevremeno odlikovao na ponos naše države, a ja ću dati sve od sebe da ga, kada isteknu svi ti ugovori, vratim i da potpisuje sve svoje naučne radove za Srbiju.

Profesor Radenović kaže da je nekoliko puta lakše biti na listi 100 najcitiranijih naučnika sveta, nego postati član SANU: - Da biste postali član SANU, morate da znate određene ljude, da im objašnjavate ko ste i šta ste. Za listu najcitiranijih naučnika sveta morate imati radove koji se ocenjuju nepristrasno

Da bi se Radenović "vratio" na Beogradski univerzitet potrebno je ispoštovati određenu proceduru.

- Lista najcitiranijih naučnika objavljuje se 15. septembra, a nadam se da ću na njoj ostati - kaže prof. Radenović. - Sa Arapima mi je istekao ugovor. Kada bude objavljena ta lista, imam mesec i po da promenim adresu. Formalno, sve će se znati do kraja godine.

Kaže, nema posebnih uslova. Odazvaće se ako bude poziva iz ministarstva.

- Meni je cilj moja država. Moj otac je bio solunski borac, ja sam patriota. Odavno sam mogao da odem u inostranstvo, na Harvard, ali nisam hteo na Zapad - priča prof. Radenović.

Inače, profesor Radenović je oštro kritikovao i našu naučnu zajednicu i smatra da nije problem u novcu.

- Za nauku je potrebna posvećenost, pomalo i fanatizam - kaže on. - Neki naši naučnici u institutima primaju ogromne plate a ne rade ništa. Nije tačno da država ne daje novac, već je on pogrešno raspoređen. Ako naučnik ima platu 180.000, to ga čini duhovno lenjim, ili ako vozi skup "mercedes", on misli o njemu, a ne o nauci. Država nije ni svesna koliko mnogo novca daje za nauku, a po institutima kukaju kako im se ne daje. Istina je da nekima treba dati više, a nekima ništa. Pojedini naučnici ni minimalac nisu zaslužili.

