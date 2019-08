RODITELJI ĐAKA U PANICI: Kad su sabrali troškove za udžbenike, pribor, odeću i obuću, polazak jednog deteta u školu koštaće ih OD 30.000 DO ČAK 100.000 DINARA!

Opremanje jednog đaka prvaka roditelje će košta 150 evra, a za opremanje ućenika starijih razredamoraće da izdvoje do 250 evra.

Polasku u školu najviše se raduju prvaci, a knjige za đaka prvaka koštaju od sedam do osam hiljada dinara, ranci su između 1.000 dinara i 10.000 dinara, a pribor treba platiti oko 2.000 dinara.

Za starije razrede udžbenici su skuplji dva do tri puta i koštaju između 15.000 i 20.000 dinara, plus školski pribor, koji je za decu viših razreda obimniji i, samim tim, skuplji.

Taj novac treba izdvojiti za školu, a dodatni trošak predstavlja kupovina obuće i odeće.

U obzir treba uzeti i odlazak na ekskurzije i rekreativnu nastavu, čija cena je oko 200 evra. Jednodnevni izleti koštaju između 1.000 i 3.000 dinara, a tu je i đačko osiguranje, za koje treba platiti nekoliko stotina dinara.

Kada se na papir stave troškovi za udžbenike i pibor, plus odeću i obuću, polazak jednog deteta u školu košta od 30.000 pa do gotovo 100.000 dinara.

Raspusti

Ove školske godine đaci će imati zimski, prolećni i letnji raspust, a u novembru će predah napraviti 9. i 10. novembra, i u ponedeljak, 11. novembra, kada se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Zimski raspust biće u dva dela, prvi će početi 30. decembra i trajaće do 7. januara, dok će drugi deo raspusta trajati od 3. do 17. februara.

Učenici osnovnih škola će na prolećnom raspustu biti od 13. do 20. aprila, a srednjoškolci od 15. do 20. aprila. Drugo polugodište traje od 18. februara do 2. juna za maturante, a do 16. juna za ostale učenike. Srednjoškolci se raspuštaju 19. juna, a maturanti će se raspustiti između 22. i 29. maja.