RODITELJI SE HVATAJU ZA GLAVU: Za komplet udžbenika i do 17.000 dinara!

Udar na džep: Knjige za starije razrede su skuplje, dok se cene kompleta za mlađe razrede, od prvog do četvrtog, kreću između 6.000 i 10.000 dinara, u zavisnosti od izbora izdavača

Do početka školske godine ostalo je još 13 dana, a kupovina udžbenika, koja predstavlja veliki udar na kućni budžet, u punom je jeku. Mnogi roditelji učenika starijih razreda hvataju se za glavu od muke, jer za komplet knjiga moraju da izdvoje čak 17.000 dinara!



Manji udar po džepu osetiće roditelji mlađih mališana - oni čija deca ove godine polaze u prvi ili drugi razred za komplet udžbenika izdvojiće od 6.000 do 9.000 dinara. Komplet knjiga za prvačiće u proseku košta od 6.000 dinara pa do 7.700, dok se cene udžbeničkih kompleta za decu koja idu u treći i četvrti razred kreću od 6.000 do 10.000 dinara.



Popust za onlajn kupovinu



Okvirno, cena kompleta knjiga za peti razred iznosi oko 13.859 dinara, a za šesti oko 13.540 dinara, inače cene nekih kompleta koštaju i više od 15.000 dinara. Cena kompleta udžbenika za sedmi razred iznosi od 14.000 do 17.000 dinara, a za osmi razred oko 17.000 dinara.

Biće opet velikih gužvi... Roditelji da se naoružaju strpljenjem foto: Nebojša Mandić



Kao i prošle godine, knjige su se, osim na internetu, knjižarama i kod uličnih prodavaca, mogle naručiti u školama, a mnogi su davali i mogućnost kupovine na rate, što je bila olakšica za mnoge roditelje. Cene knjiga zavise od izbora izdavača i dobavljača, kao i toga da li dete uči izborne i fakultativne predmete. Mnogima je olakšalo i to što su pojedine izdavačke kuće i knjižare ponudile i popuste na onlajn kupovinu, pa su se neki odlučili i na taj vid nabavke.

U jednoj prestoničkoj knjižari rečeno nam je da ne znaju tačnu cenu kompleta, jer knjige uglavnom prodaju pojedinačno, a cena jednog udžbenika kreće se od 600 dinara pa naviše:

- Svaki roditelj koji pazari udžbenike mora kod sebe imati spisak knjiga, odnosno izdavača, pa onda zajedno pravimo komplet. Ukoliko biste uzeli komplet samo jednog izdavača, onda bi to za prvi razred iznosilo, recimo, 7.700 dinara.

Dižu kredite



Mnogi roditelji se zadužuju, pozajmljuju, čak dižu i kredit kako bi mališane opremili za polazak u školu, a dosta njih se odlučuje na kupovinu kod uličnih prodavaca knjiga, jer im je tu jeftinije. To nam je potvrdila i Marina, majka dvoje dece. Ćerka joj polazi u sedmi razred, a sin u prvi.

- Kupujemo kod uličnih prodavaca, za njih dvoje moram da izdvojim oko 10.000 dinara. U knjižari je duplo skuplje. Za sina sam našla knjige, ali za ćerku nisam sve, menjao se program za šesti razred, još uvek prodavci nisu nabavili sve. Udžbenici su papreno skupi, a još uvek nismo uzeli sveske i pribor. Samo da prebrodimo ovaj avgust i septembar, jer će mi sad otići više od pola plate da ih pripremim za školu - požalila nam se ova majka.

foto: Marina Lopičić

Ulični prodavci MI SMO JEFTINIJI

Ulični prodavci nam kažu da su kod njih knjige jeftinije, kao i da kod njih komplet udžbenika za prvi razred košta između 3.000 i 4.000 dinara, u zavisnosti od izdavača. - Cena pojedinačne knjige za sve razrede kreće se od 250 pa do 400 dinara. Imamo i nove i polovne, cena je ista, uglavnom su sve dobro očuvane. Roditelji su počeli s kupovinom, neko kupi ceo komplet, neko ne, a ako primetimo da nekome zafali novca i nema da plati, znamo i da spustimo cenu, a ponekad neku knjigu damo i besplatno - kažu oni.

CENE KOMPLETA UDŽBENIKA

1. razred 6.000 - 7.700 dinara 2. razred 6.000 - 9.000 dinara 3. razred 6.000 - 10.000 dinara 4. razred 6.000 - 10.000 dinara 5. razred 13.000 - 15.000 dinara 6. razred 13.000 - 15.000 dinara 7. razred 14.000 - 17.000 dinara 8. razred oko 17.000 dinara

Kurir.rs/M. Branković - M. Vujović Foto: Nebojša Madić ilustracija

Kurir