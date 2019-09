PROCURIO TAJNI NEMAČKI DOSIJE O STEPINCU! POTVRĐENO DA JE BIO SAUČESNIK USTAŠA: Znao za sve njihove zločine, ne postoji nijedan dokaz njegove nevinosti

Svi do sada poznati dokumenti potvrđuju da je nekadašnji zagrebački nadbiskup, kardinal Alojzije Stepinac, dovoljno znao o zločinima Nezavisne Države Hrvatske i, na posredan način, u tome učestvovao podržavajući ustašku vlast.

To je potvrdio bivši ambasador Srbije u Vatikanu i član Mešovite pravoslavno-katoličke komisije koja je raspravljala o ulozi Stepinca pre, u vreme i posle Drugog svetskog rata Darko Tanasković.

On je istakao da to potvrđuje i nedavno otkriveni nemački dosije u Arhivu Vojvodine dok se, nasuprot tome, do sada nije pojavio nijedan dokument o nevinosti Stepinca i što je sve zajedno dovoljno, kako je istakao, "za zaključak da je on problematičan kao potencijalni svetac bilo koje hrišćanske crkve".

Tanasković, koji je bio i ambasador Srbije u Unesku, rekao je i da je teško očekivati da bi novi zahtev na jesen prištinskih vlasti za ulazak Kosova u tu agenciju UN mogao da dobije dvotrećinsku većinu.

On je istakao da se u poslednje dve godine situacija na međunarodnom planu promenila, utuliko pre što na Kosovu slede izbori, a i "ukupnim ponašanjem Priština sigurno nije ojačala svoj kredibilitet u međunarodnoj zajednici".

Ukazao je i na problem posezanja prištinskih vlasti za srpskom i pravoslavnom kulturnom baštinom, ukazujući na problem identiteta kosovskih Albanaca.

"Kulturni identitet samoproklamovane države ne bi mogao da počiva ni na čemu drugom osim na pretežno kulturnom nasleđu Srba i delimično na osmanskom. Oni nastoje da raznim falsifikatima, neposrednim zaposedanjem, pobijanjem zastave kao simboličkog znaka pripadnosti, kao u slučaju Novog Brda, pokažu kako je većina tog nasleđa izvorno albanska, pri čemu, naravno, falsifikuju istoriju", istakao je Tanasković.

On je ocenio da takvim nastupom Priština ne može proizvesti bilo kakav značajan efekat u ozbilljnoj nauci, ali dovodi srpsko kulturno nasleđe u još težu poziciju, tim pre što Srbija u ovom trenutku ne kontroliše teritoriju Kosova i Metohije.

(Kurir.rs/Novosti)

