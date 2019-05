IZVOR IZ VATIKANA OTKRIVA, OVAJ PAPA NEĆE POGREŠITI! PONTIF FRANJA IMA DOKAZ! U ruke mu dopao tajni dokument koji otkriva ulogu kardinala Stepinca u vreme ustaške NDH

BEOGRAD - Tajni dokument, koji otkriva ulogu kardinala Alojzija Stepinca u vreme ustaške NDH, došao je do pape Franje.

Iako u Vatikanu, zasad, ne žele da preciziraju o čemu je reč, niti ko je poslao ove papire, visoki izvor iz sedišta Rimokatoličke crkve rekao je za Večenje novosti da su o svemu obavešteni samo papa i najuži krug njegovih saradnika.

"Može se nagađati da li je reč o jednom ili više dokumenata, ali iz poslednje papine izjave o Stepincu jasno je da se veoma detaljno ispituje da li je on, i na koji način, podržavao ustaške zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, posebno tokom 1941. godine koja je i najspornija u biografiji hrvatskog kardinala", rekao je neimenovani izvor iz Vatikana.

On je dodao da papa Franja želi da dođe do pune istine, bez obzira na to da li to nekom odgovara ili ne, pa radilo se i o crkvi u Hrvatskoj.

"Ako ovaj dokument ili više njih otkriju nešto dodatno o Stepincu i njegovom odnosu sa Pavelićem i ustašama, a što ne bi bilo na čast hrvatskom kardinalu, nikada neće biti proglasen svetim, bar ne za pontifikata pape Fanje", kategoričan je sagovornik Novosti.

Izvor lista naglasio je da papa nije podlegao pritiscima da brzo odluči da li će potpisati papir, kojim Stepinac treba da postane svetac, ističući da je tih pritisaka bilo od hrvatskih biskupa, "ali ne samo od njih".

On je dodao da su na adresu Vatikana do sada dolazili mnogobrojni dokumenti o Stepincu i da su svi detaljno proučeni, a navodno su se, ističu Novosti, i neke jevrejske organizacije uključile u traganje za istinom, jer je ustaški režim u prvom godinama Drugog svetskog rata ponajviše bio brutalan.

Sagovornik lista iz Vatikana nije želeo da potvrdi da je ključni dokument, o kojem je reč, došao iz arhiva Srpske pravoslavne crkve ili neke njoj bliske crkve, ali nije ni isključio tu mogućnost.

"Mnogi detalji iz vremena Pavelićevog režima nisu još poznati, niti dostupni javnosti, ali važni dokumenti postoje. Kriju se i u arhivama velikih država koje su učestvovale u Drugom svetskom ratu i postoje kanali kako do njih može da se dođe", rekao je neimenovani izvor lista.

Baš ti dokumenti, do sada nepoznati, kako je naglasio, presudni su za dalje papine odluke o Stepincu. "Ovaj papa neće pogrešiti, u to treba biti siguran. Mogu ga hrvatski nacionalisti zvati 'crvenim papom' iz Latinska Amerike, ali on neće sigurno ništa oko Stepinca prepustiti slučaju", smatra izvor.

