DRŽAVNU STARLETU OSTAVIO MUŽ, A ONDA JE U KUĆI NASTAO LOM: Pokupio stvari i odveo ćerkicu! Intervenisala i policija

Milivoje Zarubica ostavio je suprugu Dušicu Jevđenović (28), koja je poznata kao „državna starleta“, zbog toga što je na sedam dana ostavila dvoje dece i nije se vraćala kući, već se opijala i bančila!

On je preksinoć napustio stan u Novom Beogradu u kojem su živeli, a sa sobom je odveo i njihovu ćerkicu, zbog čega je Dušica poludela, saznaje „Alo!“ od dobro obaveštenih izvora.

Prava drama odvijala se preksinoć u stanu supružnika na Bežanijskoj kosi, zbog čega je intervenisala i policija.

foto: Printscreen/Facebook

- Pošto se Dušica nije vratila kući posle karambola u kojem je pijana, sa 1,95 promila alkohola u krvi, slupala tri automobila, Zarubici je prekipelo! Spakovao je svoje stvari, uzeo ćerkicu i vratio se u svoju kuću na Vidikovcu. Dušica je htela to da spreči, pa je pozvala policiju. Međutim, kada je policija stigla, Zarubica im je rekao da se ona sedam dana nije vratila kući, iako mu je obećala, već je bančila u skupom hotelu. On je za to vreme čuvao njenog sedmogodišnjeg sina, koga je dobila u vezi sa srpskim političarom, kao i njihovu ćerkicu - kaže sagovornik dobro upućen u porodične prilike „državne starlete“.

U stanu, koji je u njenom vlasništvu, ostala je njena majka sa njenim sinčićem iz prvog braka.

- Dušica je pretila Zarubici i govorila mu da ne može da odvede ćerkicu, ali mu je policija dozvolila da ode sa detetom. Sud će naknadno odlučiti kome će dete pripasti - navodi izvor.

Skupo će je koštati pijanstvo Dušica je 29. avgusta svojim „mercedesom“ udarila tri parkirana automobila na Bulevaru Zorana Đinđića u Novom Beogradu. U krvi je imala čak 1,95 promila alkohola, a na trežnjenju je provela više od 13 sati. Posle trežnjena nije otišla kući, već je iznajmila sobu na šestom spratu „Hiltona“ i snimala ambijent, hvaleći se „da joj je lepo i da će da uživa“. Zbog udesa će morati da plati prekršajne kazne, kao i popravku slupanih automobila.

Kako se saznaje, Milivoju je dozlogrdilo da suprugu viđa stalno pijanu jer nije bila u stanju da brine o deci.

- On je Dušicu stvarno voleo i uvek je popuštao kad napravi neki ispad. Kada ne pije, ona je dobra. Ali kada se odvali od alkohola, spava po ceo dan. Imala je bebisiterku, a deca su osetila šta se dešava, iako su mala. Pokušavao je da spase brak, ali nije vredelo. Poznanici pričaju da im se poverio „da se sada spasao“ - kaže izvor.

Posebno ga je izbacilo iz takta to što je 1. septembra on vodio u školu njenog sinčića iz prvog braka, dok je ona za to vreme bančila u luksuznoj sobi beogradskog hotela „Hilton“.

foto: Printskrin/Facebook

- Milivoje je sa njenom bakom odveo dete u školu, a ona je posle na društvenim mrežama objavila sliku sina ispred škole, iako ga nije videla nekoliko dana! Sve je to uticalo na njegovu konačnu odluku da stavi tačku na njihovu vezu - priča naš sagovornik.

Rat supružnika tek predstoji, a pitanje je ko će prvi podneti tužbu za razvod braka.

- Zarubica je odlučan da ćerkicu ne prepusti supruzi jer misli da neće brinuti o njoj, a žao mu je i njenog deteta iz prvog braka. On ima svoju kuću i hotel, tako da mu nije problem da ćerki obezbedi normalan život - otkriva izvor „Alo!“.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir